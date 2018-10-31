川普放大招 中國赴美產子要涼涼了？

隨著美國中期選舉臨近，川普又在縮緊移民政策上放了大招。30 日川普在接受 Axios 獨家專訪時揚言要廢除「出生公民權」（birthright citizenship），也就是取消非美國公民和非法移民在美國境內生下孩子，孩子出生自動獲得美國公民身份的權利。

赴美生子的美國公民夢要破滅了嗎？

電影《北京遇上西雅圖》中的文佳佳懷孕後到美國月子中心待產，電影中的美國產子經歷是波折卻又完美的結局，讓「赴美生子」再次進入很多中國媽媽的視野中。

1868 年，「出生公民權」作為第 14 修正案被寫入美國《憲法》，規定「所有在美國出生或者歸化並接受其司法管轄的人，都是美國和他們所居住州的公民。」 美國法律還規定，獲得出生公民權的兒童，年滿 21 歲後，可以家庭團聚為由，為家人申請永久居民身份。

2008 年 6 月，美國向中國大陸開放個人赴美旅遊簽證的申請，這也構成了中國孕婦能夠在美國生產的一個重要條件。

為了讓孩子獲得美國國籍，到美國生孩子的理由有許多：清新的空氣、優質的醫療服務、更好的教育資源、良好的社會福利系統、180 多個邦交國出入境更加方便、家屬可以依親移民等等。

各種原因交織在一起，催生了赴美生子這一現象。在我國，赴美產子熱潮不減、節節攀升。

根據加州協會組織全美媽媽服務管理中心（All American Mother Service Management Center）數據顯示，2012 年，有大約 2 萬名中國孕婦在美國分娩，2013 年的數字大體相同。民間行業組織母嬰管理學會的數據顯示，2014 年預估有 3 萬人。

早前有分析認為，去美國生孩子的部分家庭是為了躲避中國二胎政策的限制。然而，在 2015 年中國開啟「二胎時代」後，赴美產子的熱潮依舊不減。有眾多公開報導顯示，2015 年，中國孕婦赴美生子人數高達 6 萬人；2016 年，這一數字已經突破 8 萬人次！

為了迎合中國生育遊客或類似的需要，各地月子中心悄然出現，使赴美產子成為一條產業鏈，在中美兩國盛開。

一旦美國真的變更這一國籍政策，中國的赴美產子鏈可能將遭到巨大打擊。

赴美生子的美國公民夢要破滅了嗎？

如果只是想體驗一把去國外「生育旅遊」的快感，你還有其他選擇。

華爾街見聞此前提到，川普聲稱美國是世界上唯一有「出生公民權」國家的說法並不正確。全世界有 30 多個國家採取出生公民權，大多集中在美洲，包括加拿大、墨西哥、巴西和阿根廷都採用跟美國相同的出生公民權這一規定。

根據 World Atlas 統計，以下是擁有出生公民權的國家名單：

安提瓜和巴布達

阿根廷

巴巴多斯

伯利茲

玻利維亞

巴西

加拿大

智利

古巴

多明尼加共和國

厄瓜多爾

薩爾瓦多

斐濟

格林納達

危地馬拉

圭亞那

洪都拉斯

牙買加

墨西哥

尼加拉瓜

巴拿馬

巴拉圭

秘魯

聖基茨和尼維斯

聖盧西亞

聖文森特和格林納丁斯

特立尼達和多巴哥

美國

烏拉圭

委內瑞拉

而且，另一方面來說，這個夢也未必會破滅。

出生公民權受美國憲法保護，川普不能僅憑一紙行政命令就廢除憲法。

我們還是屏息以待吧。