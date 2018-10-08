印尼盾一貶再貶未必全是壞事 印尼官員：歡迎來到新常態

印尼盾跌到 1998 年低檔區後一貶再貶，印尼官員表示，貶勢仍在可控制範圍內，市場並未恐慌，而且在基本面穩定下，甚至可以從印尼盾近期崩跌中受益，傳達出印尼盾跌跌不休將是新常態的意為。

上周才表示政府會進場干預印尼盾貶勢的印尼財長 Sri Mulyani Indrawati，周一在印尼盾進一步貶破 20 年新低後表示，為了維持穩定，印尼央行肯定會繼續管理匯率，以便保護經濟成長，並適應印尼盾新的均衡水平。

外資回頭購買印尼債券

印尼一直是受美元走強和美國升息影響最大的經濟體之一 ，印尼盾今年兌美元匯率下跌了 11％，與此同時，有跡象顯示外資正在回流，今年以來已購買約 8.7 億美元的政府債券，持有部位從上個月的低點增加。

印尼盾周一進一步跌至 15258

不過，印尼盾則是持續走軟，在上周跌破 15000 兌一美元後，周一進一步跌至 15258，再度創下 1998 年 7 月亞洲金融風暴以來中心的新低。

印尼盾周一進一步跌到 15258。.

雖然印尼盾是今年表現最差的亞洲貨幣，跌幅達 11%，但阿根廷披索下跌超過 50％；土耳其里拉兌美元下跌 38％；南非蘭德下跌超過 16％，相較之下，印尼央行行長 Warjiyo 表示，印尼盾的貶值仍是在可控制的範圍內。

財政部財政政策辦公室主任 Suahasil Nazara 表示，印尼盾走貶最終可能有助於扭轉經常帳赤字，讓出口會變得更具競爭力，但同時也讓進口變得更加昂貴。