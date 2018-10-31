現金為王？ 美國兩年定存單利率直逼3%

近日由於美中貿易戰、美國聯準會持續升息以及全球地緣政治風險，市場極度動盪，部分投資者不想承受股市、債市或黃金市場的風險，此時，現金正成為首選，因兩年期的定期存款單 (CDs) 利率已直逼 3%。

儘管定期存款單不是「現金」，但性質相當皆近，根據 bankrate.com 數據，Citizens Access 提供的兩年期存單利率為 2.9%，31 日兩年期美債殖利率暫報 2.863%，10 年期美債殖利率為 3.142%。

二年期美債殖利率 圖片來源：investing.com

這代表著，投資者可購買完全沒風險的存單，但回報仍高於 2 年期美債，成為尋求低回報、低風險投資者的選擇之一。

兩年期的定期存款單利率目前遠超於聯準會的 2.2% 聯邦基金利率，因金融市場預期聯準會將在 12 月和明年進一步升息。



然而，市場參與人士指出，存單利率和長期美債殖利率利差縮窄，並不是好現象，部分華爾街人士認為，此為經濟衰退的跡象。市場目前面臨許多不利因素，經濟發展情況變得很難預測。標普 500 指數已跌入修正，而在美國 GDP 持續擴張之下，聯準會並未展現願意暫緩升息的意願。

藍：美實質 GDP 季增年率 紅：Fed 聯邦基金利率 圖片來源：Fred

政治方面，美國國內呈現政治分歧情況，若民主黨重新控制眾議院，川普的進一步減稅與放鬆企業監管的政策將較難過關。此外，國外的民族主義則正在崛起，例如巴西最近的選舉結果，極右翼社會自由黨候選人波索納洛當選新任總統。

美中貿易戰仍在升溫，美國總統川普 29 日揚言，若川習會談判無進展，將對所有中國輸美商品課徵關稅。全球經濟增長正在放緩，尤其是中國的表現，貿易戰的風險使情況變得更糟。

市場參與人士認為，一些跡象顯示，經濟增長可能已近頂點，道瓊運輸平均指數今年已走跌超過 6%，顯示美國對製造業商品的需求可能有所下滑，這不僅為衰退的跡象，更是股市可能將再度遭拋售的訊號。而在目前充滿不確定性的環境，現金將持續是王者。

道瓊運輸平均指數