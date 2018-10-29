經理人：美債殖利率準備激升 明年底可能衝至4.5%

經過 10 月美股的震撼教育，分析師提醒投資人，下一個輪到債券市場了。

一位債券基金經理人警告，美國國債殖利率正處於向上突破的邊緣，與債券價格走勢反向的殖利率，將對從抵押貸款利率到信用卡等所有東西產生推升壓力，並對經濟成長構成風險。

SIT 投資協會的 Bryce Doty 估計，這次殖利率激升很可能會在期中選舉後產生，「市場普遍痛恨不確定性。在選舉結束之後，眾多爭議可能會暫時冷卻，而利率可能會飆升。」

10 年期國債殖利率在 10 月 9 日達到 2018 年來的最高點 3.26%，創 7 年多來的最高水平。Doty 認為 10 年期殖利率至 2019 年底，甚至可高達 4.50%。

他操盤的債券基金靠利率上升獲利。根據晨星公司統計，他的基金在過去 52 週內漲幅超過 7%。

他說，「今年最好的交易一直都是放空國債期貨。它基本上是把這種擔憂和這種恐懼轉化為希望，而這一直是聯準會可以做而不去做的事情。」「我認為，放空 5 年期國債期貨是個賺錢的交易。」

他指出，聯準會決定放棄寬鬆貨幣政策將成為利率上漲的更大動力。他預測，大量釋出至市場的國債將加劇這種局勢。

Doty 指出，「明年，只有 1 兆美元的額外國債供應才能彌補赤字。與此同時，聯準會將減少 5000 億美元的需求。」「這筆錢會來自哪裡？誰會來填補這個空白？」