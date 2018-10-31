美制裁伊朗將使油價大漲？分析師：趨勢朝60美元方向走

美國對伊朗的新一波制裁，將於 11 月初生效，導致原油供給疑慮升溫，今 (31) 日油價走揚；不過，分析師認為，雖然多數人預期，油價將上漲，但就當前趨勢來看，「我們正往(每桶)60 美元方向前進」。

台北時間週二下午 4 點 42 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.26%，至每桶 76.91 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.94%，至每桶 66.80 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

即使如此，相較於 10 月高點，布蘭特原油價格，已下滑約 12%，10 月累計跌幅，極可能創下 2016 年 7 月以來，單月最差表現。

根據路透社報導，澳洲 Rivkin 證券分析師 William O'Loughlin 表示，看漲油價的論點，仍聚焦於美國對伊朗的制裁、委內瑞拉產量續跌等方面。

三菱商事油市風險經理 Tony Nunan 指出，「多數人都覺得，油價 (布蘭特原油) 將漲至每桶 90 美元，但就當前趨勢來看，我們正往 60 美元方向前進。」

10 月股災、美中貿易戰延燒，導致全球經濟前景蒙塵，油價承壓。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤；據悉，若「川習會」無法緩解貿易戰，美國打算在 12 月初，宣布對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅。

另一方面，美國石油協會 (API) 最新數據顯示，截至 10 月 26 日當週，美國原油庫存增加 570 萬桶，至 4.241 億桶，高於分析師預期(410 萬桶)。