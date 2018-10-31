〈財報〉半導體銷售增長 三星Q3營業利潤創新高

南韓三星電子 (5930-KR) 週三 (31 日) 公布第 3 季財報，營業利潤創下歷史新高，淨利優於分析師預期，主要受惠於數據中心晶片銷售成長和生產良率提升。此外，該公司宣布，今年資本支出將降低至 31.8 兆韓元。

財報顯示，三星第 3 季營收為 65.5 兆韓元，年增 5.5%；淨利則年增 17.5% 至 13.1 兆韓元 (115 億美元)，優於分析師預期的 12.9 兆韓元。該公司股價週二收於每股 42350 韓元，上漲 2.29%。

三星電子股價日線走勢圖

三星第 3 季營業利潤年增 20.9% 至 17.6 兆韓元 (155 億美元)，符合公司的預期，並創下歷史新高。半導體部門的營業利潤為 13.7 兆韓元，年增 37%，營收為 24.7 兆韓元，消費性電子部門的營業利潤為 5600 億韓元。

行動部門表現較不亮眼，營業利潤年減 32% 至 2.22 兆韓元。三星表示 Galaxy S9 和 S9 Plus 的銷售還算穩健，主要是中低階的智慧型手機銷售不佳。第 4 季手機出貨量預期將增長，但營收可能會受到折扣影響。

儘管第 3 季獲利表現良好，三星指出第 4 季的營收可能呈現季度下滑情況，因為整體記憶體晶片市場進入季節性疲弱，明年第 1 季的財測亦將較疲弱，但在伺服器晶片需求回升後，情況將有所回穩。

DRAMeXchange 資深研究總監 Avril Wu 認為，儘管獲利在明年下半年可能出現些微減少情況，但不會太嚴重，主要由於三星不斷改善晶片生產效率與降低成本。

由於記憶體市場需求放緩，三星電子預計將今年的資本支出減少 27% 至 31.8 兆韓元，去年三星擴展晶圓代工事業，資本支出高達 43.4 兆韓元。