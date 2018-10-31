歐股盤前─美股收高提振市場情緒 歐洲Stoxx 50期指漲逾1%

昨日美股收高，提振市場情緒；今 (31) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 1%。

台北時間週三下午 3 點 01 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 1.02%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.78%，德國 DAX 指數期貨上漲 1.03%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 1.18 %。

在晶片、運輸類股領漲下，昨日美股收高，道瓊工業指數收漲 431.72 點 (1.77%)，至 24874.64 點；標普 500 指數收漲 41.38 點 (1.57%)，至 2682.63 點；那斯達克指數收漲 111.36 點 (1.58%)，至 7161.65 點。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤；外媒報導稱，若「川習會」無法緩解貿易戰，美國打算在 12 月初，宣布對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅。

但川普透露，他預期美中雙方，能在貿易問題上，達成「很好的協議」，該言論使市場憂慮情緒降溫。

歐盟統計局日前發布歐元區第 3 季國內生產毛額 (GDP)，季增 0.2%，創近 4 年來新低；年增 1.7%，亦低於預期 (1.8%)。

值得注意的是，歐元區第 3 大經濟體義大利，第 3 季 GDP 季增 0%、年增 0.8%，經濟成長陷入停滯。

歐盟執委會認為，義大利龐大的公共債務，是歐元區的擔憂因素之一，義國政府應於 11 月 13 日前，澄清可能影響債務與 GDP 趨勢的因素。

週三亞股走揚，截至發稿，上證綜指上漲 1.04%，深證成指上漲 1.24%；南韓 Kospi 指數漲逾 0.5%，日經 225 指數漲逾 2.1 %；台股收漲 276.02 點，至 9802.13 點。