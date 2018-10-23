中國OLED面板需求飆長 三星和LG受益

隨著越來越多的中國智慧手機和電視製造商採用 OLED 面板，韓國 OLED 生產商，包含三星 (005930-KR) 和 LG(066570-KR)，皆享受到不斷上升的市場需求。

據市場研究公司 IHS Markit 表示，小米、華為 (002502-CH)、Oppo 和 Vivo(VIVO-US) 等中國主要智慧手機製造商，都在增加搭載來自三星顯示 OLED 面板的智慧手機數量。

華為的 OLED 螢幕智慧手機的出貨量從去年上半年的 290 萬台增加到今年同期的 610 萬台。同一時期，Vivo 的 OLED 智慧手機從 1460 萬台增加到 1,950 萬台。小米則首次在今年第二季從三星顯示採購了 180 萬塊 OLED 面板，計劃在 10 月 25 日推出搭載三星顯示 OLED 面板的 5G 手機 Mi Mix 3。

另一方面，採用大型 OLED 面板的中國電視製造商數量也有所增加。海信和創維等中國電視品牌今年初加入 LG 領導的 OLED 電視集團，並預計在今年下半年推出新的電視機型。

創維建立了 OLED 電視模組工廠，預計明年 OLED 電視產量將從 30 萬台增加到 100 萬台。據 IHS Markit 預測，中國 OLED 電視市場將從今年的 17 萬台爆發式成長至 2019 年的 355 萬台。

目前，由於中國顯示器製造商的低價產品，韓國對中國市場的液晶面板出口減少了一半。然而，中國 IT 公司採用 OLED 面板的興起，使韓國顯示器公司受益，這些公司在小型、中型和大型 OLED 面板上都具有競爭優勢。

根據韓國海關總署 (KCS) 的數據顯示，今年前 9 個月的液晶顯示器出口總額為 2155 萬美元，比去年同期的 5783 萬美元下降了 62.74%。相比之下，OLED 面板出口年增率達 43.17%，出口總額從 8587 萬美元飆升至 1.2294 億美元。

趁此趨勢，三星顯示和 LG 顯示 (034220-KS) 忙於吸引中國客戶。10 月 19 日，三星顯示在中國深圳的 OLED 論壇上推出了適合 5G 智慧手機的高清顯示器。而 LG 顯示上個月在中國廣州舉辦了 OLED 合作夥伴日活動，承諾與客戶合作，並誓言加強中國的 OLED 生態系統。