【復牌】先進半導體(03355-HK)每股1.5元提私有化建議

先進半導體(03355-HK)公布，上海積塔半導體提出按每股該公司H股及每股其非上市外資股1.5元，或每股該公司內資股1.33元人民幣的註銷價，以吸收合併的方式將該公司私有化。

註銷價較該股H股停牌前收市價0.9元，有溢價約66.67%，積塔將不會提高上述註銷價的金額。積塔根據該建議須就該公司H股及非上市外資股支付對價金額合共約17.16億元，並須就該公司內資股支付對價金額5.19億元人民幣。

目前，積塔並無擁有該公司任何股份，但積塔控股股東華大則擁有該公司3.02億股內資股，相當於已發行總股本的約19.65%。同時，華大持有的上海貝嶺，亦持有該公司約5.78%的內資股及約2.45%的H股。

先進半導體指進行合併的理由與益處，為半導體行業是資本密集和技術密集型行業，資本投資是市場擴張的主要動力。儘管先進擁有堅實的模擬和功率半導體技術基礎，但其仍面臨產能供給不足及技術需要升級等亟需解決的問題。因此，先進迫切需要進行新廠建設，以解決該等問題，並在市場中保持競爭力優勢。合併(倘順利進行)可使積塔和先進在人力資源、品質監控、工藝技術等方面充分整合，為先進提供資金支援和其他行業資源。此外，合併將減少土地與廠址選擇的限制和降低潛在關聯交易的風險。

積塔的業務主要集中於研究及製造特殊應用的半導體，且先進於有關業務領域擁有堅實的基礎。積塔所進行的合併(如成功)可全面整合先進的相關資產及債務，讓積塔能直接管理先進的資產及債務。

該股H股將今日復牌。

