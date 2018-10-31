東方電氣(01072-HK)合併東汽投發及東電廠

東方電氣(01072-HK)公布，10月30日，該公司的附屬公司東汽有限及東電有限分別與東方電氣集團的附屬公司東汽投發及東電廠簽訂了東汽投發合併協議及東電廠合併協議。

根據該等合併協議，東汽有限將合併東汽投發，而東電有限將合併東電廠。東汽有限及東電有限將作為合併完成後的存續公司，分別承繼東汽投發及東電廠的資產、負債、業務、人員、合同及權益與義務，東汽投發及東電廠將註銷其法人資格。在合併事項完成後，東汽有限及東電有限不再為該公司的全資附屬公司，該公司將分別擁有東汽有限和東電有限95.45%及92.23%之權益。

東汽有限主要從事普通貨運，大型物件運輸、一類機動車維修(小型客車(含轎車)維修、大中型客車維修、貨車(含工程車輛)維修、危險貨物運輸車輛維修)；生產、加工、銷售：汽輪機、水輪機、燃氣輪機、壓縮機、風機、泵及輔機、風力發電機組、太陽能及可再生能源、機械設備及其配件、通用及專用設備、金屬製品、電子儀器、塗料及合成材料；工業控制與自動化；電站及其設備的科研、設計、安裝調試、改造、維修服務以及相關進出口業務。東汽有限的註冊資本為41.56億(人民幣.下同)。

東汽投發主要從事對製造業、服務業進行投資，投資管理服務。東汽投發的註冊資本為2000萬元。東電有限主要從事成套發電設備(水力、風力、潮汐)、汽輪發電機(含燃氣、核能)、交直流電機設計和製造及銷售；控制設備設計、製造、銷售；電站改造、電站設備安裝；發電設備、交直流電機、控制設備及電站改造、電站設備安裝的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。東電有限的註冊資本為20.665億元。東電廠主要從事機電設備製造，工礦設備及備件生產，電站技術改造，電器產品製造，技術諮詢、服務、轉讓、開發。東電廠的註冊資本為1.284億元。

東方電氣指，進行合併事項之理由及裨益東汽投發主要為東汽有限提供產品配套、服務配套以及生產管理支持。東汽有限通過合併東汽投發有利完善產業鏈，形成一體化優勢，發揮協同效應，提升公司運營效率。