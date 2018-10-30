能源盤後─美元走強 鑽井增加 巴西總統選舉右派獲勝應提高中短期石油產量

由於美元走強以及一份顯示美國石油鑽探公司正在加速活動的報告，週一 (29 日) 油價跌至每桶 67 美元水位。

布蘭特原油期貨收低 0.78 美元，或 1.00% 至每桶 76.88 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.91 美元，或 1.35% 至每桶 66.68 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.18% 至每加侖 1.809 美元。

天然氣收低 0.040 美元，或 1.24% 至每一千立方英尺 3.185 美元。

美元走強

石油以美元買賣，因此石油價格往往與美元走勢相反。週一下午在紐約，美元兌歐元和英鎊走強。

鑽井數量增加

週五 (26 日) 公布的貝克休斯 Baker Hughes (BHGE-US) 每週鑽井計數報告顯示，美國活躍石油鑽井平台數量增加了 2 座至 875 座，是自 2015 年 3 月以來的最高水平，使油價也面臨下行壓力。

由於管道短缺造成後勤供應鏈問題，部分地區石油鑽井平台出現下滑，但美國北達科他州的威利斯頓 Williston 地區增加了 4 座石油鑽井平台，至 56 座。

布蘭特價格日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

美國對伊朗石油制裁

美國對伊朗石油工業的制裁將於下週初生效。與春季伊朗高出口量相比，市場每天可能被剝奪超過 15 0 萬桶的出口量。德國商業銀行 Commerzbank 分析師週一在一份報告中寫道，預計布蘭特石油價格將再次升至每桶 80 美元以上，因此短期內供應形勢可能會進一步收緊，看是否 OPEC 願意彌補斷層。

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。

IRNA 報告稱，伊朗原油在當地能源交易所提供的 100 萬桶原油中有超過四分之一在買賣的第一天已發現買家，販售出約 28 萬桶石油。

巴西總統選舉極右派 Jair Bolsonaro 獲勝

週日 (28 日) 選舉獲勝的極右翼候選人 Jair Bolsonaro 曾承諾把更多的巴西資源提供給私人投資。一些分析師認為，巴西因此最終能看到石油產量大幅增加。

美國達拉斯能源經濟學家 Anas Alhajji 認為，巴西石油產量可能在幾年內增長到每日 500 多萬桶，使巴西成為世界第 4 大石油生產國。巴西去年每日生產 270 萬桶石油。