能源盤後─全球避險情緒加劇 看漲跌比降至4:1 油價跌至8月中低點76美元

因股市的持續不安定加劇了避險情緒，以及對全球經濟放緩的擔憂，週二 (30 日) 美國油價下跌至 8 月中旬以來的最低點。

布蘭特原油期貨收低 1.04 美元，或 1.34% 至每桶 76.33 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.57 美元，或 0.85% 至每桶 66.47 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.34% 至每加侖 1.815 美元。

天然氣收高 0.016 美元，或 0.50% 至每一千立方英尺 3.214 美元。

華爾街數週的股市波動和虧損，降低了短期投資者的風險偏好，並導致長期投資者擔心全球經濟和未來石油需求而損害了原油市場。過去 3 週石油價格每週都在下跌，本週進一步下跌。美國德州的 Drillinginfo 認為，長期來看，油價應長時間的下滑至 60 美元到 65 美元區間。

除了更廣泛的市場擔憂之外，石油基本面也推動油價走低。分析師預測，這週的美國石油協會 API 及 EIA 的庫存應上漲。EIA 報告顯示，過去 5 週的美國石油庫存持續上升，原油庫存為 4.23 億桶，為 6 月中旬以來的最高水平。

美國對伊朗石油制裁

美國對伊朗石油工業的制裁將於下週初生效。與春季伊朗高出口量相比，市場每天可能被剝奪超過 150 萬桶的出口量。短期內供應形勢可能要看是否 OPEC 願意彌補斷層。

布蘭特油價日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。

對沖基金影響

對沖基金已減少其對油價上漲的賭注，縮減至一年來的最低水平也代表投資人對石油市場保持的謹慎態度。

商品期貨交易委員會 CFTC 截至 10 月 23 日的數據顯示，美國石油的看漲押注數量較看跌大約 4 比 1，該比率是 2017 年 10 月以來的最低值，與 7 月初的 26 比 1 相差甚遠。

由於對全球經濟增長放緩的擔憂刺激投資者拋售兩種資產，油價也與股票和其他商品關係變得更加密切。

2018 年大部分時間內，全球需求強勁以及伊朗和委內瑞拉出口減少推動了價格走高。然而目前投資人和交易商預計沙烏地阿拉伯的產量增加，以及全球消費降低將對市場造成壓力。