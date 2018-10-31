摩根大通：漲跌皆因它！十月暴跌主因或推動美股年底前上演逼空行情

周二，摩根大通量化部門主管 Marko Kolanovic 在報告中表示，十月做空美股的投資者也可能會成為今年年底推動股市反彈的主力。

Kolanovic 指出，經過」特別具有破壞性」的過去一周，美股目前徘徊在技術盤整水平附近。

9 月，對沖基金對美股的多頭部位曾創歷史新高，而到了 10 月，則轉為對美股的空頭部位創下 2015 年以來歷史最高水平。而每月調整投資組合的資產管理公司對美股的減持規模也已經達到 2009 年 2 月以來的歷史新高。

但 Kolanovic 認為，目前市場基本面依然穩健，所以這些投資公司要想減少本月帶來的損失，必會採取「逼空」的策略。

「由於許多投資者處於防禦位置，槓桿也在迅速退出系統，年底市場出現反轉的風險增加。投資者應該警惕，十月『滾動的熊市』變成『滾動的逼空』而上漲。 」

Kolanovic 指出美股上漲的驅動因素包括：

一些固定資產管理公司需要在 10 月底增加股票風險敞口，可能導致市場上行壓力增加 1% 至 2%；

年底各公司的股票庫藏股規模可能增加，總規模有望激增到 2000 億美元；

隨著股市波動性的下降，系統投資者將重建股票部位，涉及規模可能達到 1000 億美元。

Kolanovic 還提到，市場對於中美兩國達成貿易協定的信心有所加強，有助於提高市場樂觀情緒，減少空頭部位。

周一，投行高盛首席美股策略師 David Kostin 也在研報中表達了類似觀點。他認為，目前美股基本面仍然可以支撐價值，過去一個月美股被「過度」拋售，未來兩個月，隨著企業重新庫藏股，股市將迎來反彈，標普有望回漲接近 6%。