福特與百度合作 在中國進行自駕車測試

汽車製造大廠福特汽車 (F-US) 和中國互聯網巨頭百度 (BIDU-US) 在週三 (31 日) 宣布將進行為期兩年的合作，在中國城市聯合測試自動駕駛汽車。

福特與百度在一份聯合聲明中表示，福特的自動駕駛汽車已經安裝了百度的自動駕駛系統 Apollo。福特和百度開發的無人駕駛汽車的道路測試預計將於今年年底開始。

「與百度等領先技術的合作夥伴合作，使我們能夠利用中國的新機遇，提供創新解決方案，提高安全性、便利性和整體移動體驗，」福特自動駕駛汽車部門總裁兼執行長 Sherif Marakby 表示：「這個合作項目標誌著福特與百度合作的一個新的里程碑，並體現了福特設計智慧車輛的願景，就是去改進我們的行進方式。」

百度智慧駕駛集團副總裁總經理李震宇在一份聲明中表示：「百度和福特都相信利用科技重新定義一動的未來。」他補充道：「這個合作項目將結合我們領先業界的技術知識和對中國的了解，以及福特的汽車專業知識。百度對開發自動駕駛汽車的目標向前邁出了重要一步，未來將為消費者帶來莫大的好處。」

百度最近加入了人工智慧合作夥伴關係 (PAI)，這是一個美國道德機構，致力於建立人工智慧的最佳實踐並教育社會關於該技術。百度是第一家加入該組織的中國公司。

百度與福特的合作為美國競爭對手帶來了壓力，這些競爭對手，包括谷歌 (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US)，正在為人工智慧投入大量資金和資源。