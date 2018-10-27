別管亞馬遜和谷歌了！美股關鍵在晶片股 紅旗搖得正猛

你還在看特斯拉 (Tesla) (TSLA-US)、亞馬遜(AMZN-US) 和 Alphabet (GOOGL-US)的財報？事實上，美股後續走勢的關鍵可能在一些令人不怎麼興奮的企業上。

例如週二公布前景黯淡的德儀 (Texas Instruments) (TXN-US)，與剛結束的這一週科技股拋售潮更有關係。

德儀執行長 Rich Templeton 在法說會上坦承，大多數市場對德儀產品的需求都下降了，「這波衰退不知何時才會到盡頭。」

準確料到晶片股疲弱趨勢的資深股市交易者們現在認為，這樣的動能代表股市和經濟都舉起紅旗警訊了。

德儀預期第四季 EPS 介於 1.14 美元至 1.34 美元，低於 FactSet 分析共識的 1.38 美元。德儀預期第四季營收介於 36 至 39 億美元，同樣低於分析師平均預期的 40 億美元。

德儀公布財報次日（即週三）股價大跌 8.2%，而 iShares PHLX 半導體 ETF (SOXX-US) 的跌幅也將近 7%。

德儀出售的基本晶片遍佈整個經濟體，所以該公司前景疲弱對市場衝擊更大，德儀客戶行業別多元，其財報可視為未來趨勢的前導車。

追蹤半導體股近 40 年的《High Tech Strategist》編輯 Fred Hickey 表示，要知道廣泛經濟狀況，德儀向來是「煤礦中的金絲雀」。

然而，這一週公布財測令人失望又擁有多元客戶群的企業不只德儀一家。

硬碟和快閃記憶體大廠 Western Digital (WDC-US) 週四同樣令投資者嘆氣。該公司公布第四季 EPS 介於 1.45 美元至 1.65 美元，僅約莫華爾街估計值一半，主張中美貿易緊張、匯率波動和貨幣政策等將使他們產品的市場需求下降，隔日股價便重挫 18.2%。

AMD 執行長 Lisa Su 週四表示，美國關稅問題讓供應鍊更加複雜。S&P 500 指數中表現最棒的 AMD 也未能倖免這波晶片股災。

德儀公布財報後隔日，AMD 也公布第三季財報，雖然大致符合分析師預期，但第四季營收預期 14 至 15 億美元，卻遠低於華爾街期待的 16 億美元。

這樣黯淡的財測讓人懷疑 AMD 先前「準備好挑戰英特爾在伺服器界的地位」之說法，週四 AMD 股價重傷 15% 以上。

雖然剛結束的這週並非所有晶片大廠都令人搖頭，英特爾就公布了紮實的第三季財報，還調升第四季獲利預期，但近年來科技供應商一直喊漲，這一週卻明顯感受到變化。

摩根溪資本 (Morgan Creek Capital) 創始人兼財務長 Mark Yusko 表示，「許多半導體股的季度表現均轉疲，成長似乎也急遽放緩。」

這波衰退真的會持續下去嗎？

支撐此看法的最有利信號就是，德儀和 Western Digital 均宣布將削減晶片產能。削減產能要花上一段時間、成本和努力，才能讓產能增加或減少，如果這兩家客群多元化的企業都不得不走上這一步，那麼市場的苦日子恐怕還有好一陣子。