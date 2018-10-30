中國晶片大廠晉華集成電路遭列美國出口限制名單

據外電報導，美國總統川普政府在週一 (29 日) 時採取行動，基於國家安全考量，美國將針對由中國國家支持的晶片製造商晉華集成電路 (JHICC) 進行出口限制。

美國商務部表示，出於國家安全考慮，以及來自美國半導體公司美光 (MU-US) 被竊取知識產權的指控下，已將福建晉華集成電路公司列入無法從美國公司購買零件、軟體和技術產品的公司名單之中。

「當外國公司從事違反我們國家安全利益的活動時，我們將採取強有力的行動來保護我們的國家安全，」商務部長 Wilbur Ross 在一份聲明中表示。

美光指控福晉華集成電路和台灣合作夥伴聯華 (2303-TW) 竊取該公司的晶片設計。反過來，晉華集成電路也在中國反訴美光，獲得中國法院支持，並限制了一些美光在中國的晶片。

商務部長 Wilbur Ross 在聲明中指出：「將晉華集成電路列入名單中將限制該公司對我們軍事系統中必要零組件供應鏈的威脅。」因此，根據「出口管理條例」，對晉華集成電路所有出口和再出口和商品、軟體和技術的轉讓都需要擁有許可證。美國商務部表示，此類許可申請適用於拒絕推定。

這一事件的發展給世界兩大經濟體之間已經脆弱的關係再度增添了新的緊張關係，因為該公司是「中國製造 2025」計劃的核心，旨在發展新的高科技產業。中國與美國幾個月來在貿易戰中不斷升級，兩國已經對彼此進行總價值約 3600 億美元的雙邊貿易進行關稅的徵收。

美國企業研究所的中國專家 Derek Scissors 表示，這一決定主要是在短期內幫助美光免於產權的竊取，不過美國政府同時也試圖開創出對待中國國有企業的長期準則。