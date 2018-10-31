〈財報〉臉書Q3營收、DAU等遜色 唯EPS優於預期 盤後震盪

臉書 (Facebook) (FB-US) 週二盤後公布第三季財報，雖然 EPS 優於分析師預期，但營收、DAU(每日活躍用戶人數)、MAU(每月活躍用戶人數) 均不及預期。

財報重要數據摘要 每股純益 (EPS)：$1.76 vs $1.47 (Refinitv 估計) 營收：137.3 億美元 vs.137.8 億美元 (Refinitv 估計) DAU： 14.9 億人 vs. 15.1 億人 (FactSet 和 StreetAccount 估計) MAU：22.7 億人 vs. 22.9 億人 (FactSet 和 StreetAccount 估計) 平均每位用戶收入 (ARPU)：每 22.9 億美元 $6.09 vs. $6.09 (StreetAccount 估計)

臉書表示，旗下 app 系列每月用戶超過 26 億人，包括臉書、WhatsApp、Instagram 和 Messenger，較上季增加 1 億人。臉書執行長祖克柏表示，超過 20 億人每日至少使用上述其中一項 app。

「我們為私人傳訊和故事建構打造最棒的服務，且眼前視頻和商務也還有巨大商機。」

該公司表示，已經增加人力 45%，成本也提高 53%。第三季廣告營收超過 92% 來自行動廣告，較去年同期的比例 88% 上升。

上一季時，臉書預期今年第三季和第四季營收成長率恐會出現偏高的個位數降幅，因為該公司大量投資在動態 (Stories) 產品，而該項目廣告點擊率較低，以及投資在安全相關項目，並為遵守歐盟的數據隱私新規定 (GDPR) 而增加支出。

然而，第三季獲利並沒有呈現先前預期那樣高幅度下降。全球 ARPU 季增 2%，美國和加拿大的 ARPU 數據也呈現成長跡象，較上季上升 7%。

臉書週二交易時間收升 3%，盤後公布財報一度下跌 5% 以上，但隨後拉回到正面領域，漲幅大約 2%。

今年迄今，臉書股價下跌 17.14%。