環球晶Q3與前3季EPS再寫新猷 前3季賺逾2股本 EPS 22.66元

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (30) 日公告第 3 季財報，單季營收已為連續 11 季屢創新高，稅後純益 36.31 億元，每股稅後純益 8.31 元，再改寫單季每股純益新猷；前 3 季稅後純益 99.1 億元，已賺超過 2 個股本，每股稅後純益 22.66 元。環球晶並強調，韓國新廠資本支出全來自客戶預付款，且合約價格已確定，該廠量產後，超過 5 年的產能，將全數提供已簽訂 LTA 的長約客戶。

環球晶第 3 季合併營收 151.62 億元，季增 5.53%，年增 26.36%，毛利率 39.03%，季增 2.05 個百分點，年增 12.74 個百分點，營益率 31.19%，季增 2.48 個百分點，年增 13.58 個百分點；稅後純益 36.31 億元，季增 3.77%，年增 1.2 倍，每股稅後純益 8.31 元。

環球晶前 3 季合併營收 434.4 億元，年增 28.7%，毛利率 37.48%，年增 13.71 個百分點，營益率 29.42%，年增 14.96 個百分點；稅後純益 99.1 億元，年增約 2 倍，每股稅後純益 22.66 元。

環球晶表示，至 9 月底為止，從客戶端收到的預收貨款淨額，已高達 220 億元，巨額的預收貨款對未來營運成長的穩定性與確定性，將有關鍵性助益。

環球晶今日董事會也通過買回公司庫藏股 4000 張，預定買回期間為明 (31) 日起至 12 月 28 日，買回區間價格為每股 250 元至 300 元間，總金額以不超過 12 億元為限，若公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。若全數執行完畢，將佔環球晶圓已發行股份 0.9148%。

為因應客戶端 12 吋晶圓先進製程的新產能需求，環球晶位於韓國天安市的新廠，將投入 4.38 億美元 (約新台幣 134 億元)，擴增月產能目標 15 萬片的晶圓產線，此產能擴增基於客戶確認的長約訂單，資本支出幾乎完全來自於客戶的預付款。

此外，環球晶表示，合約價格已確定，且高於今年第 4 季的價格，韓國新廠 2020 年量產後，超過 5 年的產能，將全數提供已和環球晶簽訂 LTA 的長約客戶。

環球晶並強調，大多數客戶晶圓庫存量仍低，且許多客戶持續與其簽署新的 LTA、或與就已簽訂的 LTA 進行展延，以確保 2021 年至 2023 年及其之後，矽晶圓料源的長期穩定及供應無虞。