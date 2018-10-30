台股動盪 證交所11月23家公司業績發表會、5G產業研討會登場

中美貿易戰火升高，國際股市動盪，台股摜破萬點大關，為鞏固市場信心，臺灣證交所 11 月舉行 23 場上市公司業績發展會，下旬舉行「5G 大未來：台灣產業的發展與挑戰」、「掌握新南向投資契機」兩者主題式業績發表會。截至 9 月底止，國內上市公司辦理 450 家次法人說明會，較去年同期 427 家次，增加 5.39%，上市櫃公司第三季財報必須在 11 月中旬出爐，有財報數字為佐證，對於全年營運掌握度提高，提高上市公司舉行業績發表會意願。



11 月召開業績發表會 23 家上市公司分別：立積 (4968)、華上 (6289)、鉅祥 (2476)、弘憶股 (3312)、全坤建 (2509)、力山 (1515)、年興 (1451)、台橡 (2103)、歐格 (3002)、華夏 (1305)、建通 (2460)、和成 (1810)、喬福 (1540)、中電 (1611)、盛達 (3027)、三洋紡 (1472)、利華羊毛 (1423)、柏騰 (3518)、嘉泥 (1103)、力銘 (3593)、迎廣 (6117)、超眾 (6230)、東台 (4526)。



有鑒於全球行動通訊技術發展快速，5G 風潮持續發燒，5G 終端產品及服務預計於今年底陸續推出，商用化部署正在倒數計時，證交所與財團法人資訊工業策進會產業情報研究所 (MIC) 以「5G 大未來：臺灣產業的發展與挑戰」為題，由 MIC 所長詹文男主持，並邀集多位產業專家及企業經營者擔任與談人，包括明泰科技 (3380) 董事長李中旺、中華電 (2412) 執行副總經理林國豐、臺灣高通總經理劉思泰及臺灣諾基亞總經理劉明達，針對最新的產業發展趨勢及前景分享其精闢之見解與分析。



並於 11 月 29、30 日兩天邀請產業眾達 - KY(4977)、川湖 (2059) 及譁裕 (3419)、聯茂(6213)、光聖(6442) 及全新 (2455) 等 6 家上市公司分享產業趨勢發展看法。