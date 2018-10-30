〈理財〉長期照護保險多元 投保不要被「長照」綁架

長期照護險愈來愈夯，但是，錠嵂保險經紀人表示，在購買或檢視保單時，千萬不要被「長照」二字綁住，目前市面上有許多長照類商品，民眾可多比較商品內容，找到適合自己的商品，尤其是剛開始想強化自身保障的小資族，建議可從失能險優先購買起。長照險、失能險，雖屬長照類商品，但名詞不同理賠項目也不同，先掌握自身的需求，才能買對好險。

實際案例分享：好險有買失能險，沒失能也能有健全保障

不少民眾認為，購買長期照護型商品就必然擁有長照相對應保障。錠嵂保險經紀人區經理陳宣佑提醒，並沒有十全十美的保單，一切都要看保單的條款與身體狀況來定義。他表示，曾有一位保戶因車禍，導致關節產生永久的肌能運動障害，被認定為下肢肌能殘障，後獲失能險理賠 120 萬元，在相關療程後，雖無法完全復原，但自理生活與部分運動，皆沒有問題，目前保險公司也每月提撥 6 萬元生活扶助金給他。

陳宣佑表示，長照類產品多包括：長照險、失能險、類長照險，民眾投保前應多思考對自己而言，想保障的方向與可能發生風險是什麼。他建議，保險的功能就在於解決「活太長、病太久、走太早」三大問題，所以保險規劃應包含六大保障：「壽險、意外險、醫療險、癌症險、重大疾病／重大傷病險、失能險／殘扶」。

陳宣佑表示，民眾在預算有所限制情況下，第一優先要解決的是「病太久」跟「走太早」，除了壽險、意外險、醫療險這三項，還可以多加考慮保障面向廣的失能險。對於未來可能發生的意外或是各式殘疾的風險控管，如失明、失聰、失去某些器官等，投保失能險可獲得相對的保障。

購買長期失能險應注意的兩大關鍵條款

陳宣佑指出，失能險因為適用情況多，其販賣件數與金額，已遠遠高於同類的長照險。他建議民眾，如欲購買失能險應該注意兩項重點，分別是生活扶助金額度與生活扶助金給付月數。

「生活輔助金」指的是，當理賠情況發生後，保戶每月能領到的費用，費用會依殘廢的等級決定可領取的成數，最高可達 100%。陳宣佑提醒，有些民眾會有保費越高，生活輔助金保額越高的迷思，但其時保額的高低，主要還是依據不同的商品有所分別。

而「生活扶助金給付月數」指的是民眾能領取生活扶助金的時間，依保單與殘疾等級有所不同，市面上目前的最高給付月份為 50 年。

另外，還有部分的保單，在生活扶助金給付月數已滿時，只要保戶仍然生還且未滿保單規定的上限年紀，還會持續理賠生活扶助金給保戶，依市面目前的商品，失能險目前的最高給付上限可達 100 年。但民眾理賠時仍須注意，生活扶助金的發放，並非一定會發到給付月數，當保戶體況已經復原，不符傷殘資格時，保險公司得視情況終止給付扶助金。

上為某失能險保單的生活扶助金條款， (提醒您，每份保單規範皆有所不同，請詳閱相關條款)

錠嵂保險經紀人表示，隨著科技進步，平均餘命增長，民眾對於老年生活照護相關觀念及保險商品日漸重視，除致力給予完整的保障建議，現今也讓每位業務員逐步以 i-Pad 來取代繁雜的紙本作業；使用可縮放的螢幕畫面，讓民眾能更容易看得清條款，除了省時省力，亦能減少人工繕寫錯誤的機率。但買保險還是應注意各險種的差異，建議可找專業的保險經紀人協助，詳細檢視保單條款差異，評估自己適合的險種、商品。