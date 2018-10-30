【華冠投顧】武傑電台:摩台結算台股小漲9點!止穩了嗎?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2308 台達電、2368 金像電、6147 頎邦、3324 雙鴻、2327 國巨。

台股盤勢分析:

微微風

美股的重挫下，台北股市早盤小跌 - 7 點開出，隨後在台積電的轉強下，指數由黑翻紅；全場加權指數就在平盤上下遊走，終場指數小漲 + 9 點作收，收在 9526 點，成交量 1001 億。

僅管美股持續重挫，但是亞股連續二個交易日，再度出現『抵抗力』；雖然在『摩台結算』下，台股無法像日、韓股市走出強勁反彈。不過，對空利消息的淡化，也算吹起了…『微微風』!! 基本上，台北股市結構並沒有什麼變化；外資雖然期貨多單小幅減碼，但是維持在 3.9 萬口。現貨部份今天買超 10 億，雖然買超金額不大；但卻是趨勢的改變，至少不再是拖累台股的『老鼠屎』。展望下半周，短線利空開始淡化，研判只要美股止跌回穩；下半周台股可望出現長紅表現。

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3563 牧德、5483 中美晶、6153 嘉聯益、6488 環球晶、2368 金像電、4803VHQ-KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6111 大宇資、5255 美桀、2456 奇力新、2492 華新科、6452 康友 KY、8150 南茂… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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