【華冠投顧】5日均線反壓仍在、明天多空進行PK

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

6488 環球晶：

昨天帶量漲停，今天開高換手，留意 10 日線反壓

3406 玉晶光：

昨天拉抬量不足，今量持續縮減，昨低要留意是否有守

6176 瑞 儀：

股價經整理後轉強，今再創新高，唯量能尚未突破

6153 嘉聯益：

前低不破已過 12 日，放量之後的方向特別重要

2456 奇力新：

股價跳空下跌再出現新低點，後續趨勢仍舊偏空

#一分鐘盤勢概況：

加權指數今天出現量縮，加上 5 日線扣抵值走低，明天有利方攻擊，部份個股已先行表態，而空方個股則有止跌的現象。另一方面，台股自跳空跌破年線以來，已經出現四個缺口，加上斜率負值收歛，後續應先觀望而等待止跌訊號，而明天是否突破站上 5 日線，就是短線多空的觀察重點。

11 月初有許多重大事件，包括美國的期中選舉、FED 聯準會會議、台灣的地方首長選舉以及 G20 高峰會，市場氣氛將會偏向觀望，短線空方也會稍作休息，加上季報公佈，若個股賣單減緩，留意可能出現跌深反彈。線型斜率方面，上市優於櫃買，唯趨勢仍舊偏空，操作上仍舊偏短。

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