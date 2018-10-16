川普政府舉債不手軟　2018 美國預算赤字飆至 7790 億美元

美國財政部週一 (15 日) 表示，由於支出增加，2018 財年聯邦政府預算赤字增長 17% 至 7790 億美元，創 6 年來最高水平，主因是受到減稅政策、軍事等政府開支猛增的影響。

財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和白宮預算辦公室主任穆瓦尼 (Mick Mulvaney) 的聯合聲明中提到，2018 財年赤字將上升至 7790 億美元，比上一財年高出 17%，創下 6 年來最高水平。

這次的赤字數據比 7 月報告中的預期數字增加了 700 億美元。深究原因，在共和黨削減企業稅率後，聯邦營收僅略微上升 140 億美元，尚未開源，又無法節流，支出增加 1270 億美元，即 3.2%，其中國防開支、醫療補助、社會福利保障和救災等支出激增促使預算赤字破表。

川普政府和國會共和黨承諾將致力於財政紀律，主張其稅收計劃。穆瓦尼聲稱，美國蓬勃發展的經濟將增加政府收入，但也直言不諱的發出警告，他認為不負責任和不必要的支出將產生可怕的後果。

即使考慮到經濟增長，共和黨稅收計劃會導致預算赤字隨時間推移而大幅增長。

穆瓦尼補充，展望未來，川普總統和政府將繼續與國會合作，做出必要的艱難選擇，實現財政緊縮與增加收入，以削減美國赤字預算。

財政部指出，2018 年 9 月與「消費稅，關稅和其他」相關的收入躍升至 350 億美元，比去年同期增長 35%。目前尚不清楚這項收入中有多少與川普對來自主要貿易夥伴的進口關稅有關。

財政部預測 2019 財年政府支出將超過 973 億美元，2020 財年將超過 1 兆美元，這是自 2012 年以來首次赤字超過 1 兆美元。

市場擔憂美國超過 21.5 兆美元的債務負擔將失去控制。隨著美國預算赤字飆漲，美國公債發行量也隨之增加，這無法避免地會推高殖利率走揚。

富國銀行利率策略長 Michael Schumacher 先前受訪指出，2018 年美國預算赤字可能嚴重惡化，公債發行量恐將年增 50% 甚至更多，預測年底 10 年公債殖利率上看 3.25%。

週一 (15 日) 10 年期公債收益率為 3.1557％，維持在 9 月水平之上，但低於上週拋售的水平。