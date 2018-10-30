美國財政赤字達21.7兆美元 近代歷任總統各製造多少負債

川普於總統競選時曾說，一旦勝選，他將完全消除當時已達 19 兆美元的國債。

他於 2016 年初做出此一承諾，至今美國國債却膨脹到了 21.7 兆美元。預期他的減稅還將讓此一數據進一步攀高。

成本估計網站 HowMuch.net 根據美國財政部與 the Balance 網站數據，對近代歷任總統增加的財政赤字，進行了估計.

川普 (2018-2021) 4.78 兆美元。

歐巴馬 (2010-2017) 8.59 兆美元。

小布希 (2002-2009) 5.85 兆美元。

柯林頓 (1994-2001) 1.40 兆美元。

老布希 (1990-1993) 1.55 兆美元。

雷根 (1982-1989) 1.86 兆美元。

當然，總統不應負全部責任。他僅提出預算，財政政策最終是由國會制定。更重要的是，其他因素，如經濟下滑與戰爭，也會讓赤字增加。

美國前副總統錢尼曾說過一句名言：「赤字無關緊要。」以現在情況而言，即使赤字持續增加，美國經濟却依舊前行。然而，這種情況還能持續多久？

HowMuch.net 網站分析師 Raul Amoros 引述海明威被問道是怎麼破產的所回答的一句話：「慢慢地，然後突然地，」