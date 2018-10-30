我的錢和人生 被分期付款綁架了！

撰文: 賴雅淳

站在百貨公司門口，望著週年慶黑壓壓的人群，琪琪彷彿看到去年的自己——張牙舞爪、如同嗑藥般地在人潮中搶購商品。

今年，她也好想衝進去失心瘋的狂買。但她低下頭，看看腳上綁著的 5 條隱形鐵鏈球，她好怕，如果再亂買，鐵鏈球越綁越多，那要何年何月才能走出這座隱形的牢籠！

是的，琪琪被綁架了，被 5 條隱形鐵鏈球綁架了，那些隱形鐵鏈球就是層層疊疊的「分期付款帳單」。

琪琪的第 1 條分期付款鐵鍊球是在去年銬上的。當時，她一口氣買了 2 萬多元保養品，結帳時櫃姐詢問：「要刷卡一次付清，還是分 12 期付款 0 利率？若選擇分期，再送 100 元禮券喔！」琪琪立刻選擇分期付款，她心想：「每個月只要付 2 千元還好吧！早買早享受不是嗎？」

當第 1 筆分期付款還在繳費，琪琪又陸續刷卡分期買了機票、iPhone 手機、名牌包、按摩椅，她說服自己的理由是：「反正我是善用銀行提供的刷卡分期 0 利率，吃銀行豆腐，不分（期）白不分。」

利用分期 0 利率

提早享受上流生活

隨著舊帳未清，新帳單又加上來，琪琪也從原本的分期小額「無感消費」，到最近開始有一種「怎麼還在繳這筆帳單」的坐牢感覺。

分期小額付款讓人有多無感？琪琪舉例，1 張機票分 12 期 0 利率，每月只要繳 900 多元，就可以先飛出國痛快玩幾天；一個名牌包 2 萬元，分 12 期 0 利率，每個月只要繳 1 千 6 百多元，就可以先揹著新包出遊拍照，在臉書、IG 向親友炫耀又有新貨入手。

靠著分期付款旅遊、購物，提前過著「假」上流生活，確實很過癮，但就像溫水煮青蛙，一開始無感，等到越買越多，分期帳單越堆越高，水溫越來越燙後，琪琪才意識到自己的財務已經失控，離負債只有一步之遙。

「算一算，我現在每個月要繳的分期付款金額高達 9 千多元，等於薪水一領到，就要把四分之一的血汗錢貢獻給銀行，每個月工作都是為了支付分期付款帳單，我發現自己在不知不覺中已經變成分期付款的卡奴。」琪琪坐在明亮的咖啡廳，揹著還在分期付款的名牌包，述說自己被「分期付款 0 利率」綁架的經過。

來源：《Money 錢》 2018 年 11 月

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