用FinTech重現台灣科技島榮耀 顧立雄鼓勵大小錢都用行動支付

接掌金管會 1 年多來，主委顧立雄對於金融科技領域多有著墨，究竟台灣要如何發展金融科技，純網銀與行動支付，又將有什麼新的突破？聽聽顧立雄怎麼說。

採訪：李美虹 整理：張國蓮 攝影：張家禎

去年 9 月 8 日由律師轉戰金管會主委，即使外界質疑聲浪不斷，顧立雄仍積極迎戰，推動諸多政策，其中，屬於金融科技範疇的監理沙盒、純網路銀行設立、行動支付監理等議題均備受矚目。

身為金管會主委，顧立雄對台灣在金融科技浪潮中搶占一席之地，究竟有何想法與規劃？本刊社長李美虹（以下簡稱李）與顧立雄主委（以下簡稱顧）的對談，將協助讀者一窺全貌。

台灣能成金融科技強國？

技術、法規面面觀

李美虹：參考國際的金融科技發展趨勢，台灣若要搶攻這塊版圖，有哪些優勢與限制？

顧立雄：台灣既有優勢是現有的自動化基礎設施不弱，尤其手機覆蓋率超過 100%，而金融科技的發展大部分是展現在行動載具的使用上，在載具上就能完成所有的金融服務，這是第一個優勢。

其次是金融體系很成熟。雖然有相應的兩面，例如 ATM（自動提款機）發達，提領與使用方便會阻礙金融科技發展，因此，ATM 也必須與時俱進，不能只有現金提領功能，而應該要能產生智慧型態，讓民眾能透過 ATM 接觸各種金融服務，屆時 ATM 就會像一個無人銀行的概念。

第三個優勢是台灣資安人才不缺乏。在金融科技發展上，資安非常重要，因為消費者都在網路上使用金融相關服務，一旦被駭或資安服務無法 24 小時完整運作，就會讓消費者對金融服務產生信賴危機，一旦有信賴危機，親近度就會打折。

這些都是我們在金融科技上的優勢，我們有相對好的基礎來發展。此外，今年 4 月正式實施「金融監理沙盒」，在一定實驗場、可控的範圍，進行創新金融的試驗，來驗證其創新性、市場性、風險可控、消費者保護等。

關於限制，台灣是成文法國家，發展任何金融科技業務，都要透過法規的調適與修改；相對地，英美法系或不成文法國家，只需透過一些原則，不需要至國會修法，就能發給有限度營業內容的證照，進行金融科技的創新實驗，彈性比較大。

台灣是第一個用成文法來推展金融監理沙盒的國家，實驗場會受到法規的束縛，但這不能成為一個宿命，我們就盡量發展彈性，隨時檢討法規調適問題，並同時兼顧創新可能帶來的風險。

對於金融科技我一直提倡 2 個概念：負責任的創新，以及科技中立原則（即對科技所導出的金融業務，要用同樣的監理標準），又稱為「防制監理條例」。概念是，當科技業者說能賺錢，我會問同樣的業務放到金融機構，要付出多少成本？包括洗錢防治、資安、一定的法令遵循、一定的消費者保護準備（例如存款有一定的存款準備、放款有一定放款準備、支付有一定的信託要求等），科技業者就會理解，原來成本不是如他們想像的那樣簡單。

我們主動跟科技業者溝通，主動辨識科技創新可能帶來的風險，讓金融業與科技業者知道可以合作的狀態，若雙方能合作，金融科技的發展比較可期。

AI、區塊鏈當道

台灣金融科技如何發展？

李美虹：就產業面，台灣在金融科技上可以扮演的角色？有哪些是台灣企業可以積極努力的方向？

顧立雄：台灣科技業者可施展的力道很多，例如人工智慧（AI），在金融的應用上包括智慧理財服務、利用 AI 學習模式，提供分眾式體驗等；區塊鏈（Blockchain）是虛擬通貨底層的技術，但該技術不只可運用在虛擬通貨，在保險、銀行、證券資本市場都有它的發展可能性。

資安與資訊這塊也是強項，帶動金融科技的發展，也會帶動企業在這部分的投入，具有相當優勢來建立金融科技的生態圈。

政策上，我們開放純網銀，發展金融科技創新園區、金融監理沙盒，也將舉辦台北金融科技展，甚至鼓勵金融整併，均是與金融科技發展相關。金融整併後，就有更多資源可以投入金融科技的研究發展。

李美虹：金融科技可以再現台灣科技島的榮耀嗎？

顧立雄：不只是金融監理沙盒，無人載具也要應用到很多科技，無人載具某種程度是交通監理沙盒概念，所以多方面的監理沙盒是我們維護、維持一個科技島的重要發展，例如日本今年 6 月通過一個「全產業監理沙盒」概念，並非針對金融，它是全產業通過監理沙盒的實驗，來提升創新性。

科技部、金管會、經濟部等各個單位，在科技創新轉化到商業模式，都通力合作，當然金管會在金融科技這塊有一定的使命。在監理沙盒這一塊，讓科技業者可以進來，然後讓園區有一個共創的機會。在園區有個企業實驗室，讓科技業者與企業接觸，協助發想的企業找出解決方法。

另外，我們有一個「數位沙盒」概念。數位沙盒是進一步提供相關的數據，例如證交所的數據、期交所的數據、櫃買的數據等等，透過數位驗證的方式，直接來驗證可行性。如此連實體的場域都不需要，先透過數據來驗證發想，這些都正在基地裡進行。

金融科技展中會有主題展示，並與國際連結，讓國際金融業者理解台灣在金融科技的發展，進行資訊交流，甚至讓國外業者來台灣實驗，或我們去他們那裡實驗，我們要盡量走出去。

銀行、科技業搶食大餅

純網銀到底行不行？

李美虹：關於純網路銀行，金融業與科技業等均表達高度興趣，金管會對網路銀行的定位與現行銀行的異同為何？在監理上，金管會的重點又是什麼？

顧立雄：純網銀的開放，是因為體驗到年輕世代不想跑實體銀行。有次聚會，發現學生都是用手機搞定，即使是個別付帳，手機一按，連現金都不想拿出來，這讓我體會到年輕世代對網路銀行的需求，已經跟我們這一代完全不一樣。從未來性看，純網銀就變成一個應該要發展的事項。

有人說，讓既有傳統銀行發展網路銀行業務也是一種方式，但我認為傳統銀行要轉身，兼顧這樣一個創新概念，在網銀裡驗證它，可以有多少資源投入？我覺得投入 10%、20% 已經是不得了的一件事情。

純網銀的主要概念有二：①科技業者要有很大的主導性；②社群媒體業者、電信業者或電子商務業者，從消費金融切入，建構一個消費生態圈，讓客戶有更好的體驗，願意黏著在你的生態系統裡，消費、獲得點數，再用點數去消費、再給點數…… 食衣住行育樂都在裡面。若只是單純一個金融服務，要讓客戶黏住不容易。

純網銀不能有實體分行，應該在網路上做徹底的創新，讓民眾黏住，跑不掉，這就需要發揮大的創意，所以純網銀的定位在於發揮「鯰魚效應」（註），創新服務成功之後，只要有利基，傳統網路銀行後續就會跟進。

因為純網銀的鯰魚效應定位，它不能是完全的科技業者，若是純科技業者我會擔心，因為金融業者才熟悉與理解金融監理，就會拉著科技業者去了解。科技業持股可占 60%，具主導性，想在幾年之內賺到錢，就會快速地應用既有的產業概念與發想來投入，針對客戶的金融需求徹底發揮，這是我對純網銀的期許。

至於在監理態度上，我們秉持「科技中立」原則。純網銀 24 小時服務，有很高度的流動性要求，例如發生擠兌時，若是傳統銀行，客戶就要跑到銀行去；但在網銀按一個鍵就能解決。也因為是 24 小時服務，我們對資安的要求很高，不能有服務中斷的問題，所以 IT、防駭客等都會被高度的要求，這兩塊很重要。

另外，我們不希望一家網路銀行開個幾年後經營不下去，必須重視營運可行計畫，充分了解「要如何在一定時間內賺錢」，這些是我們看待純網銀申請的重點事項。

來源：《Money 錢》 2018 年 11 月

更多精彩內容請至 《Money 錢》