台灣行動支付大戰開打 出門消費只要帶手機

撰文: 龔招健

在政策引導、各主要業者競相回饋之下，行動支付在台灣的普及率近年快速提升，依資策會調查資料，2017 年普及率為 39.7%，較 2016 年的 24.4% 大幅成長，負責統籌推動的國發會則預期，今年普及率可望達到 48.5%，並以 2025 年達到 9 成的普及率為目標。

根據金管會資料，截至 2018 年上半年，國內行動支付累計總交易金額達到了 356.1 億元，已超越 2017 年全年的交易總額 171.6 億元，其中以行動信用卡的交易金額 219 億元、占比逾 6 成最大，主要是 2017 年上半年政府一舉開放了 3 大國際行動支付（Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay）登台，但相較於整體信用卡刷卡金額 1 兆 4,388 億元，占比僅約 1.5%，成長空間還很大。

Line Pay、街口支付

積極行銷拚市占

所謂「行動支付」，指的是以智慧型手機為主的行動裝置，透過無線網路、近距離無線通訊（Near Field Communication，簡稱 NFC）、條碼掃描等方式啟動的交易支付方式，可替代現金支付、刷信用卡；行動支付的普及率，指的是一個國家行動支付用戶數占行動智慧裝置（主要是智慧型手機）用戶數的比例。

隨著智慧型手機、無線上網快速普及，加上手機功能越來越強大，人們的手機只要綁定信用卡、銀行帳戶、電子錢包，即可透過手機掃條碼或感應，在店家完成消費支付，省去攜帶信用卡及現金（尤其是零錢）的困擾。

台灣行動支付市場百花齊放，根據資策會產業情報研究所（MIC）調查，行動支付用戶 2017 年在國內最常使用的前 3 大平台依序為 Line Pay（25.2%）、Apple Pay（17.9%）、街口支付（10.9%），而且前 3 大平台就囊括半數以上比例。

由於 Apple Pay 只是綁定信用卡（信用卡虛擬化），主要是依附在 iPhone 手機使用者，且蘋果公司本身並沒有行銷、回饋活動，不像 Line Pay、街口支付積極行銷，提供用戶回饋方案，業界預期 Apple Pay 未來成長將受限，Line Pay、街口支付等業者則將進一步擴大市占，而兩者之間的行銷、回饋大戰方興未艾。

深耕連鎖超商、傳統市場、在地小商家的街口支付，有金融界富爸爸撐腰，營運極為靈活，今年初率先推出具備轉帳（包括發紅包）功能的街口帳戶，在春節前後總計發出超過新台幣（以下同）1 億元紅包，一炮而紅，至今累計增加超過 80 萬用戶。

同樣擁有富爸爸（Line 已在東京及紐約證交所掛牌上市，市值超過 90 億美元）、深耕線上社群及線下商家的 Line Pay 也強勢出擊，繼 2017 年底策略性入股一卡通公司後，今年 9 月 3 日進一步推出 Line Pay 一卡通帳戶，短短一個月就新增 56 萬個用戶；9 月 20 至 30 日舉辦轉帳拿紅包活動，活動期間轉帳數超過 783 萬筆，轉帳金額高達 5 億 3,522 萬元。

Line Pay 台灣營運團隊負責人吳孟芝指出，Line 社群軟體在台灣有 1,900 萬用戶，在跟一卡通結盟之後，截至 10 月 3 日，Line Pay 已累積達 370 萬用戶，「Line Pay 一卡通帳戶增加了 Line Pay 原本沒有的轉帳、分帳功能，Line Pay 也藉此開發以往接觸不到的 14 至 20 歲、本身沒有信用卡的用戶。」

行動支付蓬勃發展

有助活絡台灣經濟

一卡通副總經理王治純表示，跟 Line Pay 合作是一個雙贏策略，「大部分台灣人都使用 Line，並加入特定的 line 社群，透過結合一卡通電子錢包，綁定銀行帳戶，隨著配合的支付點越來越多，給消費者帶來很多便利，尤其年輕學生族群最有感。」

街口支付一開始就鎖定 Line Pay 為最大競爭對手，執行長胡亦嘉對於 Line Pay 結合一卡通來勢洶洶，強調已做好應戰的準備，「在可預見的未來，我們對於消費者的回饋與補貼不會手軟，資金不是問題，雙方戰到最後若非你死我活，就是各占半壁江山。」

胡亦嘉強調，街口支付會擴大提供消費者更多元、更美好的消費體驗，至今消費者的回應相當正面，帶動公司營收快速成長，「如果金管會及相關主管機關能給予業者更多彈性的經營空間，不僅有助於把台灣行動支付的餅做大，更可活化國內大量的閒置資金，打造數位經濟新商業模式，活絡台灣經濟。」

來源：《Money 錢》 2018 年 11 月

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