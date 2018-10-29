李慧芬：3.4元左右買入中煤能源(01898-HK) 目標4.50元

近期內地及港股拾級而下，而從走勢圖看跌勢未止，預期整個跌浪要維持至2019年1月至2月。但個別股份卻能逆市上升，中煤能源(01898-HK)是表表者。



由於中煤能源第三季淨利潤按IFRS計算達17億元人民幣(下同)，按年增107%，而今年首三季淨利則為51.3億元，按年增長68%，稅後淨利潤為41.2億元，按年增長77%，因此令股價向上。

公司業績亮麗主要受成本改善及聯營收入增加帶動。

公司受惠到內地及海外市場煤價升勢，其價格及利潤穩定，加上產能增長較快，預期中煤未來數年產量仍有增長，按合併基礎計算相信其煤產量能增加5,300萬噸。今年首三季公司銷售5,380萬噸自產煤，按年跌4.2%，單計第三季銷量為1,870萬噸，按季及按年均持平，第三季售價為每噸515元，按年升7%但按季則跌1%，期內單位生產成本企穩在每噸209元，按季及按年均升2-3%，首三季每噸利潤為229元，按年升12%。

鑑於冬季的供暖需求增加，加上理應較少工業活動受到影響，在新增供應增長緩慢以及收緊進口限制的情況下，預期煤炭價格有望在現水平受到支撐。

由於減值撥備較高及成本會計因素，以往中煤第四季盈利一向較難預測，但相信該股目前市帳率僅0.5倍，並未反映公司煤化工業務受高油價帶動的較佳前景。

筆者建議投資者可考慮吸納中煤能源，相信2018及2019年盈利較市場預期佳，投資者可於3.40元左右買入，獲利目標4.50元。