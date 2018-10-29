【IPO追蹤】恒達集團(03616-HK)：河南城鎮化率較低 棚改政策收縮對業務影響小

來自河南省的房地產開發企業恒達集團（03616-HK）公佈於聯交所主板上市詳情。目前恒達主要業務為開發住宅及商業物業項目，同時參與地方政府推行的棚戶區改造亦為公司一項主要業務。去年5月，國務院確定2018年到2020年3年間將改造各類棚戶區1500萬套。目前棚戶區改造主要模式為貨幣化安置，隨著三四線城市去庫存接近尾聲，未來貨幣化安置將因地制宜推進。恒達集團主席兼執行董事李小冰稱，未來政府的棚改政策可能會有所收縮，但棚改仍然會進行，目前河南的城鎮化率海遠低於沿海地區，相信公司業務受影響較小。

據招股書顯示，截至今年7月31日，公司擁有總土地儲備約364.4萬平方米，公司稱已有充足土地儲備應付未來8至10年物業開發項目。恒達此次上市集資款項約為3.045億港元（以發售價中位數每股1.21港元計），其中20%將用於公司潛在開發項目土地收購及建築成本，以及通過物色及取得在目前經營城市及未來目標城市地塊的土地儲備收購。李小冰指，公司未來收購土地將基於三個標準：毛利率不低於20%；學校、醫院等周邊配套完善；以及避開價格過高的土地。

目前作為公司業務發展大本營的河南省許昌市，今年7月土地公開拍賣5宗土地全部流拍；而本月，當地土地拍賣市場掛牌的10塊住宅用地中又有3幅土地流拍。公司總裁兼執行董事王振峰稱，此現象具有偶然性，主要因為推出的土地和土地需求之間沒有良好的推介和溝通。李小冰又補充，近兩年一些大型房企開始進入許昌市無形中推高了地價，目前土地價格虛高，待市場冷靜下來再參與競拍。

文：鄒舒惠

