專注於海洋工程的華滋國際海洋(02258-HK)明起招股 入場費3151港元

10月29日，中國內地的港口、航道及海洋工程民營企業——華滋國際海洋(02258-HK)公佈於聯交所主板上市計劃，獨家保薦人為東方融資。公司於10月30日至11月6日公開招股，此次全球發售共發行約2.06億股，其中10％為香港公開發售，90％作國際配售。每股發售價介乎1.20至1.56港元，一手2000股，入場費3151港元，公司預計於11月19日掛牌上市。

2015至17年財年，華滋國際海洋連續3年實現營收正增長，分別為11.25億元、12.64億元、14.12億元人民幣；毛利潤也節節攀升，分別為1.19億元、1.33億元、1.59億元人民幣；毛利率約10.7％、10.5％、11.3％。

以發售價中位數每股1.38港元計，公司預計此次股份發售所得款項淨額約2.35億港元，其中33.9％用於在對集中於港口，航道及海洋工程業的中小型設計機構或研發中心的戰略股權投資。執行董事萬雲表示，公司對此投入近8千萬港元的資金，是為了最終轉型成為一家綜合服務承包商，包括運作航道設計，海洋工程研發等一系列事宜，以提高公司盈利能力和業務利潤空間。其中32.3％用於撥資現有中國及東南亞的項目的資金需求及現金流量。因公司將主業放在中國和東南亞地區，故中美貿易戰影響小。

值得注意的是，一家專注於能源投資的公司——世聯，於今年4月11日以總價約6千萬元人民幣，認購了18萬股華滋國際海洋的新股份，佔公司經認購擴大的已發行股本總額的9％，認購價近乎現在散的價格的一半至三分之二。世聯究竟有何魅力能以低價認購公司股份？管理層認為，世聯以pre ipo戰略投資人的身份認購公司部分股權，不僅可以擴大股東基礎，而且因為產業相關還能更好地擴展業務。

文：夏雨辰