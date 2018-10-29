原材料成本重錘未卸，業績承壓的維達國際如何自處？

一般來說，在商業社會裡生活必需品的生意好像都不會太難做，正所謂“剛需在手，市場我有”——不管你是小本買賣，還是富商巨賈，大概多少都能賺到錢，不過這利潤的薄厚嘛可就不好說了。就拿這兩年的生活用紙行業來說，由於原材料價格居高不下擠壓盈利空間，可是愁坏了這一行的從業者們。

受累原材料成本攀升而導致業績成色被稀釋的就包括在國內現代生活用紙行業處於領先地位的維達國際(03331-HK)，自今年上半年集團毛利率罕見跌破30%水平之後，維達國際（下稱維達）於昨日（10月28日）晚間公佈了其截至今年9月30日止首三季未經審核財務數據。

首三季業績增速近年新低

公告顯示，與去年同期相比，維達截至2018年9月30日止首9個月的收益增長了11.1%至107.47億元（港元，下同），當中86.69億元或80.66%來自紙巾分部，另外20.79億元或19.34%則來自個人護理分部。

今年首三季維達毛利同比增長5.7%至31.02億元，毛利率則為28.9%，按年同比下跌1.4個百分點；期內公司錄得匯兌虧損6500萬元，相比去年同期匯兌虧損1700萬元擴大282%，當中有5800萬元虧損來自應付經營項目，另有700萬元虧損來自融資項目。在此情況下，2018年首9個月維達錄得經營溢利7.69億元，按年同比增長1.2%，經營溢利率為7.2%。

值得說明的是，這也是維達前三季毛利率自2014年以來首次跌破30%，而就在三個月前公司公佈的2018上半年業績報告亦顯示，其今年上半年錄得的29.7%的整體毛利率，也是近四年來（自2014年之後）同期首次低於30%水準。而維達此番交出的前三季各項業績指標頹勢則更為明顯。

如下表所示，維達三季報業績增速連年持續放緩，今年的經營溢利率更是再創近年新低。財華社對比維達往期業績數據發現，2018年前三季維達的營業額增幅是最近四年來最小的，毛利率也連續兩年下跌且在今年再度跌回30%以下水平；經營溢利增速也在近兩年急速放緩，今年首三季僅同比上升1.2%，為近年最低增幅，經營溢利率則已連續四年下跌，整體業績表現很難令人滿意：

原材料成本居高不下，提價又陷同業競爭劣勢

對此，維達也承認自身在2018年首九個月面臨著多項挑戰，並指出其中最具影響力的兩項挑戰就是大幅上升的木漿成本以及人民幣兌美元貶值，這使得公司的盈利能力明顯受壓。回頭來看，近幾年維達最主要的原材料木漿成本價格表現波動，在2015年出現上行壓力及2016年相對下降後，2017年開始木漿價格進入上升週期，且直到今年仍持續居高不下。

為緩解原材料價格上升帶來的壓力，2017年第四季度維達就曾採取對產品進行提價的措施，試圖分散及轉嫁部分成本壓力。 2018年維達繼續其提價措施，但經過兩輪提價後又面臨大多數同業競爭對手並未進行同等幅度的提價而陷入價格競爭劣勢的尷尬境地。

具體而言，維達第三季的表現尤為失色。由於電商是維達相對強勁的業務渠道，但今年3季度卻沒有重要的電商節日，因此其第三季度的銷量增長總體遜於維達自身預期：2018年Q3，維達總收益同比僅增長1.4%至34.13億元。

另一方面，較低的產量也對集團製造業務的固定成本帶來顯著壓力。由於人民幣兌美元貶值，及以美元計值的木漿價格進一步走高，導致以人民幣計算的木漿成本大幅提升。 2018年第三季度，維達毛利下跌8.4%至9.24億元、毛利率降2.9個百分點至27.1%；同時匯兌虧損錄得4300萬元，經營溢利更大跌50%至僅1.25億元，經營溢利率也下降3.7個百分點至3.7%。

基於競爭不斷的外部環境，維達預期下半年收益增長將不及原先目標，並預計集團利潤率僅會取得小幅提升。

如何緩解成本壓力？維達多方舉措連番出手

說來這原材料價格長期處於高位基本上是行業從業者們沒辦法左右的事，且看維達幾度提價卻收效甚微就知道了。但即便如此維達卻不能坐視利潤被擠壓而不管，畢竟賺錢對於商業企業而言總是頭等大事——除了提價這一招，維達為了緩解成本壓力也是頗費了點心力的。

一是積極節約成本。根據維達近兩年業績財務報告，2017年集團總銷售及行政開支比率為22.8%，較2016年的23.2%下降了0.4個百分點；2018年上半年，維達總銷售及行政開支比率進一步下降至20.96%，較2017年上半年的22.73%下降1.8個百分點。這當然得益於集團在激烈的競爭環境下有意識地加強成本管控所致。

其次是積極優化產品組合。目前，維達主要收入及利潤來源有兩大業務分部，分別是紙巾及個人護理業務。一直以來，紙巾業務都是維達最大的業績貢獻分部，個人護理業務的貢獻則小得多，但這兩大業務的毛利率水平又不一致，總體是業績貢獻佔比大的紙巾業務毛利率逐年降低，而業績貢獻佔比小的個人護理業務毛利率則逐年走高。

2015年，維達紙巾業務業績貢獻比重高達96.5%，個人護理業務的貢獻比重則僅有3.5%，從近幾年公司兩大業務分部的業績表現來看，維達收入結構不斷調整，當中毛利率相對較高的個人護理業務佔比逐漸提升，而毛利率相對較低的紙巾業務貢獻比例則相對下降：

除了收入結構的調整，維達也積極推出新品以豐富其產品結構，2018年上半年，維達紙巾業務板塊推出了多個產品系列，包括維達棉柔巾、維達棉韌立體美煥彩壓花紙巾以及得寶濕廁紙，以優化其紙巾產品組合；個人護理業務方面，維達則在電商平台推出了失禁護理添寧旗艦店、在女性護理方面繼續推動薇爾褲型產品，及繼續發展東南亞嬰兒護理業務主要市場等。

從維達應對市場及行業挑戰的諸多手段出發，就眼下的情形來看，其幾乎可以說是應該做的都做了，而至於成果如何則還需交由時間去檢驗，市場方面倒是可以觀望一二。截至10月29日收盤，維達股價報收11.52元，全日微漲0.88%，似乎未受三季度稍稍遜色的業績過多影響。