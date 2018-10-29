谷歌、亞馬遜入場 索尼觀望 雲遊戲的戰爭正在打響

前有老對手微軟虎視眈眈，後有雲端運算巨頭谷歌、亞馬遜想要分一杯羹，遊戲界的「帶頭大哥」索尼還能繼續「吊打」全場嗎？

10 月 30 日周二，索尼將公布第三財季的業績表現。有分析師預計，上月創下索尼銷量紀錄新高的 PlayStation 4 獨占大作《蜘蛛俠》將為公司當季的利潤增長作出最大貢獻。

彭博社引述高盛分析師 Masaru Sugiyama 表示，

在 PlayStation 的歷史上，這將會是有史以來最為強勁的假日銷售季。

到目前為止，微軟是索尼唯一的對手。但隨著谷歌和亞馬遜進入市場，索尼想要穩居寶座就變得更難了。

巨頭聚首 遊戲戰場終於要「雲」起來了？

多年以來，市場一直在猜測基於雲端運算的遊戲會否取代傳統硬體，即「主機 + 光盤」的地位。如今，兩大巨頭的入場似乎為這一猜想帶來了曙光，但硬體大廠索尼也隨之迎來的勁敵。

10 月 1 日，谷歌在部落格中宣布，旗下用以測試流媒體最大技術難關的 Project Stream 已與法國遊戲廠商育碧進行合作，允許部分美國用戶在 Chrome 瀏覽器上遊玩育碧「知名年貨系列」的最新一作：《刺客信條：奧德賽》。

谷歌稱，從表現驚人的細節到逼真的角色皮膚、衣物，再到遊戲中的宏觀世界、一草一木，這些 3A 級遊戲作品背後的技術和創造力均是非同凡響。谷歌受此啟發，正在研發能夠支持和賦予流媒體創造力的技術。

雲服務能力出眾的亞馬遜則是早在 2014 年就看到了遊戲直播平台的潛力，斥資 10 億美元買下 Twitch，隨後更是將這一遊戲流媒體功能加入了自家會員 Amazon Prime「豪華大禮包」，凸顯出其在遊戲領域的雄心。

與此同時，力圖將旗下主機 Xbox 打造成「遊戲界奈飛」的微軟也並未坐以待斃。公司企業副總裁、遊戲雲負責人 Kareem Choudhry 在 10 月份的部落格中表示，公司計劃於明年啟動名為 Project xCloud 的公開測試。

該項目建立在雲端之上，是一種通過藍牙傳輸，使用 Xbox 無線手柄將電腦、遊戲主機和行動設備連接起來的流媒體遊戲技術，還能進行觸屏輸入。

索尼：不「雲」也可以 畢竟我光靠主機就能賺個盆滿缽滿

全球遊戲市場競爭愈發激烈，巨頭們似乎都「雲」了起來。但彭博社指出，鑒於雲遊戲一直是索尼的弱點之一，因此該公司更有可能繼續專注於硬體，或尋求與亞馬遜結盟。

索尼在 2014 年推出的雲遊戲服務 PlayStation Now 屢屢收穫玩家差評，但市場上對於「PS5 快點來」的呼聲卻是不絕於耳。

10 月 9 日刊發的英國《金融時報》採訪稿終於為玩家帶來了希望。索尼（Sony）總裁吉田憲一郎親自證實，公司正在研發新一代 PlayStation 遊戲主機，且此舉「很有必要」。不過，他拒絕透露是否將新一代 PS 正式命名為 PS 5。

自 2013 年上市以來，索尼旗艦級遊戲主機 PlayStation 4 出貨量迄今已高達 8400 萬台。據彭博社報導稱，這一數字是微軟看家產品 Xbox One 的兩倍左右。

索尼預計，到明年 3 月底，PS4 出貨量能夠突破 9600 萬台。該產品去年為索尼貢獻了 23% 的收入，可以說是成績驕人。

統計機構 NPD 此前數據顯示，由索尼發行的 PS4 獨占遊戲《蜘蛛俠》是今年整個行業中最賺錢的遊戲，首月銷量就比自 1995 年以來這一系列的其他所有遊戲月銷量高出 37%。

分析師對索尼遊戲業務的預期居高不下。路透社調查表明，在截至 2019 年 3 月 31 日的財年裡，這家日本遊戲巨頭營業收入很有可能達到 7947.1 億日元，遠超上一財年的 7299 億日元，創下全新的紀錄。

三季報來襲之前，野村證券已將索尼目標價上調至 8000 日元。這一價格比周一的開盤價 5934 日元高出逾 30%。上月，瑞信還將索尼股價從「中性」上調至「跑贏大盤」。今年迄今，索尼股價已經累計上漲超過 10%。