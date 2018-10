遠東集團董事長徐旭東今 (29) 日出席遠東 SOGO 百貨 31 周年慶造勢活動,強調對今年周年慶買氣仍然樂觀,即便大環境不好,「消費者反而更會搶便宜」,選舉因素則可視為利多,主要是因政策上許多凍漲政策,將有助刺激消費。

徐旭東對內需買氣樂觀,並表示,SOGO 準備充分,包括商品面和促銷面都可以期待,而大環境不好更會激勵消費者趁周年慶期間搶便宜,「我們感覺沒有什麼看不好的地方」。

另外,即便 11 月 24 日有九合一大選,外界憂心恐影響內需,但徐旭東反而視此為利多,「因為有政策凍漲利多」,反有助刺激消費。

被問及導入無人商店的可能,徐旭東認為,此種模式較適合小店鋪如便利商店,但是百貨公司更注重人情味,也就是目前 SOGO 發想的「You are my best friend」。

遠東 SOGO 本次檔期全台 7 店為期 12 天,業績目標挑戰 108 億元,年增 1.8%。