台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月29日

台股 10 月以來暴跌 1,517 點，櫃買指數更重挫逾 17%。儘管市場氛圍轉趨偏空，但內外資法人表示，從技術面、籌碼面等指標觀察，台股大盤已浮現「五大超跌訊號」，短線有望醞釀落底契機。

蘋果加強「去三星化」，擁抱台灣與大陸科技大廠，不僅下世代 iPhone OLED 可能新增京東方、夏普等面板廠供貨，iPhone XS 系列新機也擴大導入日月光、德賽等兩岸指標廠產品，未受貿易戰影響。

洗錢防制新一輪評鑑 11 月 5 日展開，政府如臨大敵全面備戰。賴揆上周五（26 日）火速核定公司法新制於本周四（11 月 1 日）全面上路。其中 22 條之 1 關於公司需申報董監、經理人、持股逾 10％大股東資料，為史上最大規模的公司資料強制申報，首次申報期限自 107 年 11 月 1 日～明（108）年 1 月 31 日止，逾 70 萬家公司首當其衝。



經濟日報

法人看台股 落底五訊號浮現

台商回台設廠 政院一條龍服務

蘋果去三星化 擁抱兩岸大廠

工商時報

70 萬家公司 大股東全都露

台股拚反彈 ３指標股伺機發動

高通新晶片 花落台積 7 奈米

聯合報

實支險 恐不能再多保多賠

貿易戰陰影 美企投資煞車

王毅抵菲國 為習近平出訪鋪路

蘋果日報

全球經濟 3 大支柱鬆動 《霸榮》示警

台積電 外資連 15 賣後首度轉買

印股今年抗跌 年底消費旺季可期

中國時報

國營事業報考人數驟減 鐵飯碗生鏽

雙管齊下 豐田出手搶救國瑞

大陸金九銀十失靈 台灣靠汰舊換新挺住

自由時報

純網銀申設 本土隊有望搶頭香

洗錢與資安 純網銀兩大考驗

中油問題油理賠 擬納現金匯款