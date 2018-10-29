【異動股】回購概念股大漲 和晶科技(300279-CN)漲停

今日早盤，股份回購新政生效，相關概念股在集合競價時段掀起漲停潮。截止發稿，和晶科技(300279-CN)漲停報4.8元，同興達(002845-CN)漲停報15.65元，輝隆股份(002556-CN)開盤漲停現漲6.6%報4.36元，運達科技(300440-CN)開盤漲停現漲5.36%報5.5元，雙一科技(300690-CN)開盤漲停現漲4.47%報18.94元，智雲股份(300097-CN)、聚光科技(300203-CN)等股上漲超3%。

消息面上，10月26日下午，全國人大常委會第六次會議經表決通過了關於修改《中華人民共和國公司法》的決定，對公司法第142條有關公司股份回購的規定進行了專項修改。新增回購情形、簡化決策程序、建立庫存股製度，讓公司回購自由度大幅提升。

隨後，證監會和交易所也相繼迅速推出落實措施。上交所表示，將儘快製定配套業務規則，支持上市公司依法合規實施股份回購，併將繼續嚴格公司及其控股股東和董監高信息披露要求，防範利用回購實施利益輸送等不當行為。

安信證券最新研報指出，今年A股的回購規模超過了以往任何一年，且上市公司主動大手筆回購也頻頻出現。根據數據，年初至今，滬深兩市已先後有482家上市公司合計完成了1238筆回購，已回購金額達到了274.75億元。

據不完全統計，已有12家上市公司抛出總額近60億元的回購預案，近30家公司披露回購預案。