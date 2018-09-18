高盛：美股上半年回購3840億美元股票 10多年來首超資本支出

美國上市公司獲利能力大增，但公司將手上現金大多用來回購股票，大買庫藏股的做法也引來一些質疑。

高盛最新發布報告指出，今年上半年標普 500 公司股票回購規模大增 48%，至 3840 億美元，並超過了資本支出，為過去 20 年來首見。高盛預計，2018 年全美所有公司的股票回購，將首度超過 1 兆美元。

高盛說，僅僅蘋果 (AAPL-US) 一家公司，今年上半年就花了 450 億美元買庫藏股，是去年同期的 3 倍。Amgen(AMGN-US)，思科 (CSCO-US)，AbbVie(ABBV-US) 和 Oracle(ORCL-US)，也都公布了股票回購計畫。

資本支出並未消亡

相較之下，用於創造就業機會的投資，如新設備、研究專案及工廠，這類商業支出成長 19%，至 3410 億美元。

高盛估計，資本支出有望實現至少 25 年來的最快增長，有關「資本支出消亡」的傳聞被誇大了，只是他們的成長幅度遠不及回購股票的資金。

此外，高盛表示，上半年研發支出增加 180 億美元，達到 1470 億美元，增長 14%，也是 10 多年來的最大增幅。

回購股票支出超過資本支出 (圖表取自 CNN Money)

如同股票回購，商業支出增長也是由一些美國最大的公司主導。高盛估計，投資最多的十家公司，占了標準普爾 500 指數資本支出增長的 79%。

例如，Google 每公司 Alphabet(GOOGL-US) 在 4 月份披露的財報中，超過 70 億美元的資本支出讓投資人感到震驚。 Facebook(FB-US) 因處理 2016 年大選而受到抨擊，也投入大量資金擴充人力及改良技術。

回購股票存在爭議

回購通常受到股東歡迎，至少短期間內如此。一個原因在於，回購削減了股票的總量，能拉大每股盈餘。同時，當大筆的買單進入市場，也能夠提高需求，順勢拉抬股價。

不過這也帶來潛在的問題，就是當回購突然停止，股價將失去支撐。美股企業不允許在財報前一個月，即所謂「封鎖 (Blackout) 期」內買入股票。

高盛首席美國股票策略師 David Kostin 警告，即將到來的封鎖期，預計對美股帶來近期風險。在封鎖期間，市場波動性往往更高。

但在公司大金額回購之餘，許多執行長利用機會賣出所持股票，也引起一些爭議。據研究公司 TrimTabs 數據，公司內部人士在 8 月份出售了 103 億美元股票，是 2017 年 11 月以來的最高。