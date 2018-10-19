中國擬修公司法 允許上市公司為「護盤」執行庫藏股

A 股近期一路走弱，許多上市公司為護盤買股。雖然這種方式早已被監管政策允許，不過在中國現行《公司法》，能不能這麼做卻仍有疑慮。

現行中國《公司法》第 142 條規定，公司不得收購本公司股份，只列出部分例外情況，包括減少股本、與持有公司股份的其他公司合併、股權激勵、收購異議股東股份，「護盤」不在其中。

據《21 世紀經濟報導》，十三屆全國人大常委會第六次會議，將於 10 月 22 日至 26 日在北京舉行，會議將審議國務院關於提請審議〈公司法〉修正案草案的議案。

多位接近立法人士指出，此次修法將修改《公司法》第 142 條關於公司庫藏股的規定，以促進資本市場健康穩定發展，保護上市公司和投資者的合法權益。

中國政法大學教授、中國商法學研究會會長趙旭東認為，「護盤」是一種通俗說法，實際上是指維持資本市場穩定，保障股票正常交易。市場上有時會出現一些異常波動，這種波動脫離了上市公司的市場價值，損害了上市公司和投資者的權益。

目前監管允許「護盤」，則是基於「減少股本」為依據。部分法界人士認為，「護盤」必須 「減少股本」，而「減少股本」是《公司法》許可的情形，因此，「護盤」是《公司法》許可的情形。

但若直接修法，將可有更明確的規定。中國人民大學商法研究所所長劉俊海認為，在資本市場低迷情況下，上市公司回購股份可以為市場提供買多力量，同時這也是上市公司自信的表現。