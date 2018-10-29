陸股掀史上最大庫藏股潮 概念股掀漲停 分析師建議關注這三大行業

中國庫藏股制度新規上週五 (26 日) 獲中國人大常委會議通過，截至昨 (28) 晚就有已有近 30 家公司拋出買回庫藏股預案，相關概念股今 (29) 日更是集體大漲。

10 月 26 日下午，全國人大常委會通過公司法第一百四十二條有關公司股份回購的規定專項修改後開始施行。

而其中最受矚目的莫過於公司法第一百四十二條規定的允許企業執行庫藏股之情形增加到六種：

減少公司注冊資本； 與持有本公司股份的其他公司合併； 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵； 股東因對股東大會做出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份； 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券； 上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。

新規出爐後，上個週末就有近 30 家公司拋出買回庫藏股預案，金額上限達到或超過人民幣 10 億元的有恆力股份和人福醫藥等。

其中恒力股份計畫以集中競價交易方式回購公司股份，庫藏股總執行規模不低於人民幣 10 億元，不超過人民幣 20 億元，庫藏股執行價格不超過人民幣 18 元 / 股；人福醫藥則公告，公司董事長王學海提議公司以集中競價交易方式執行庫藏股，庫藏股總執行規模不低於人民幣 5 億元，不超過人民幣 10 億元。

預計庫藏股執行規模上限超過人民幣 1 億元的還有吉鑫科技、輝隆股份、美盛文化、拓維資訊、精工鋼構、合鍛智慧和浙江廣廈等公司。

消息傳出後，今日中國庫藏股概念股集體大漲，包括和晶科技、輝隆股份、雙一科技、運達科技等多檔個股漲停。

中國回購概念股今多隻漲停 (圖自新浪財經)

今年來，中國上市公司買回庫藏股金額持續向上攀升。截至 10 月 24 日，已經有 566 家上市公司實施庫藏股，金額接近人民幣 300 億元，是去年全年買回庫藏股金額的三倍。

《廣州日報》報導，根據興業研究統計，A 股上市公司現金及等價物佔資産比重平均值高達 15%，遠高於美股上市公司的 5.8%。預計政策鬆綁後，可以鼓勵現金較多的公司主動執行庫藏股。

有機構更預估，未來會有超過人民幣 3 兆元的資金進入市場買回庫藏股，可望對市場起到很大提振作用。

分析師指出，新規上路後預計有三大產業值得關注：

銀行、家電、食品飲料等產業，因這些獲利穩定性較高，估值較低的優勢已經開始顯現。 一些歷史分紅較穩定或是未來分紅預期較強的類股，例如銀行、煤炭、鋼鐵、公用事業及部分消費品行業的龍頭公司。 從中長期的角度看，無風險利率整體易上難下，受益於長期固定收益商品殖利率上揚的保險類股，也值得重點關注。

不過，判斷庫藏股的「含金量」也可以從以下來判斷。首先，從投資角度來看，買回庫藏股只是判斷公司價值的信號之一，投資者仍需注重公司的基本面研究。只有當估值低於合理價值且公司未來有比較好的發展時，企業買回庫藏股行為才有較大的參考意義。

再來，企業買回庫藏股的金額，和價格上限，也會顯示企業買回庫藏股的「誠意」有多大。但最重要的是，買回庫藏股是否能真正落實才是關鍵，先前有些喊著要買回庫藏股的企業，至今行動還是慢吞吞，預案推出幾個月後仍遲遲不見動靜。