川普「反移民」之招？美國入籍等待時間從6個月變成最長2年

在川普上台以後，那些申請美國入籍資格的人發現，他們需要等待的時間最長已經延長到了兩年多，而以往的等待時間平均為 6 個月。

美聯社援引官員預計，美國各地移民官員決定申請國籍的平均等待時間超過 10 個月，現在亞特蘭大州則長達 22 個月，德克薩斯州部分地區更是達到 26 個月。

美聯社稱，漫長的等待時間促使一些移民倡導者質疑，這些入籍申請延誤是否旨在阻止反川普選民在中期選舉中投票。

美國公民和移民服務部門的一位發言人表示，延誤的原因不是他們處理速度慢，而是申請人數出現了「史無前例的」激增。2016 年，申請人數暴增了 27%，2017 年增長了 8%。

目前，積壓的移民申請已經超過了 70 萬份。

以往，申請入籍沒有出現過這麼長時間的等待。移民必須持有綠卡至少 3 年才能申請成為美國公民，還須表現出良好的道德品質並通過英語和公民考試，入籍後成為美國公民便可獲得美國護照以及投票權。

中期選舉前炒作非法移民議題？

川普在處理移民尤其是非法移民和難民的問題上一直持強硬立場，他在 2016 年競選總統期間把打擊非法移民作為競選主張之一。

按照美聯社的說法，川普希望炒熱這一話題，以便共和黨在定於 11 月 6 日投票的中期選舉中獲勝。川普和一些白宮幕僚一向認定，非法移民話題是擴充票倉的關鍵。

據新華社報導，24 日清晨，由四五千名非法移民組成的隊伍進入墨西哥南部恰帕斯州小鎮馬帕斯特佩克。

25 日，美聯社以一名不願公開姓名的政府官員為來源報導，國防部長詹姆斯 · 馬蒂斯將簽署一份命令，派遣現役部隊前往邊境地區，協助作為預備役部隊的國民警衛隊管控邊境。

美國國土安全部部長科斯特珍 · 尼爾森當天稱，請求國防部以提供空中支持、車輛攔障、工程管理和後勤支援等方式協助國民警衛隊，防止非法移民進入美國境內。

川普 25 日在推特上說，民主黨「鼓勵出台令我們難以在邊境攔截非法移民的法律」，他正在動用軍隊應對「國家緊急狀態」。他還奉勸那些移民大軍里的人返回自己的國家，向幾百萬其他人那樣通過正常渠道申請成為美國公民。