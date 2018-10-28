川普繼續「攻擊」索羅斯：把他關起來！

無論在商界、政界還是投資界，川普都「樹敵無數」。 周四在白宮青年黑人領袖峰會上，川普會見了青年代表。在關於全球主義和貿易議程的演講中，當他批評外國「欺騙我們的工人」時，一些人開始叫喊「索羅斯」的名字，其中一名成員甚至大喊「把他關起來」。

作為回應，川普笑了笑，自己重複了這句話「把他關起來」，並指向喊了這句話的觀眾。

美國保守派人士普遍批評索羅斯的「開放社會」基金會，因為其支持全球主義價值，與川普的美國優先和保護主義背道而馳。

此後，認為川普言行不當的批評聲浪襲來，這些人士大力譴責川普的做法與早前自己的表態背道而馳。

在對本周美國發生的多起爆炸事件表態時，川普曾稱，「美國人必須團結起來」，「絕不允許政治暴力紮根」。

然而，當有人因政治立場不同而主張「把索羅斯關起來」時，川普不但沒有制止這類言行，反而參與其中。

索羅斯和川普「互懟」的歷史由來已久

據英國《衛報》早前報導，索羅斯曾多次批評川普，甚至稱他的政府是「世界的威脅」，並預測美國總統不會連任，甚至可能在下一次大選之前「消失」。

本月初，成千上萬「女權主義者」聚集在美國國會山莊前，抗議川普總統提名卡瓦諾為美國最高法院大法官。川普於次日在社交媒體就發文反擊，指責卡瓦諾的反對者們是受索羅斯支持的「有償專業人士」。

川普說：這些非常粗魯的電梯尖叫者是有償的專業人士，只是為了讓參議員們看上去很糟糕。不要上當受騙！再看看那些專業製作的一模一樣的標語。這些是由索羅斯和其他人支付的，不是人們在地下室里用愛心製作出來的。

而在六月接受華盛頓郵編採訪時，主張全球主義的索羅斯再次痛批持「美國第一」立場的川普，認為他是一位「超級自戀狂」，稱此人終將為了自戀而「願意毀掉全世界」。

在採訪中，索羅斯表示，如果民主黨此次以多數選票獲得壓倒性的勝利，並與溫和的共和黨人建立兩黨關係，那麼他會贊成彈劾川普，「因為他正在危害美國和全世界。」

除了兩位主角的互相攻擊，川普的「前軍師」也用實際行動，公開與索羅斯唱反調。

近日，川普的「軍師」、前白宮首席策略師班農在接受左翼媒體 Daily Beast 採訪時透露，他計劃轉戰歐洲，成立名為」運動「的基金會，在當地發展民粹主義式右翼運動。

這意味著班農的「運動」基金將與自由派和全球注意的代表索羅斯的「開放基金會」公開對決。

「老當益壯」的索羅斯——民主黨的堅定支持者

雖然已 87 歲高齡，但索羅斯顯然不願意放棄參與社會政治事務，反而愈加奮勇地努力推進他的議程，「危險越大，威脅越大， 我就越有責任去面對。」

華盛頓郵報稱，索羅斯打算在 2018 年的美國中期選舉中至少花費 1500 萬美元——他是民主黨的堅定支持者，2016 年曾贊助希拉里參選總統。這次採訪中他承認，當時根本沒有料到川普會贏得大選，「顯然，我生活在我自己的泡沫里。」

相比希拉里，索羅斯對已經認識多年的川普似乎沒什麼好印象。「我不知道他有政治野心，但我確定，不喜歡他經商時所做出的行為。」

索羅斯表示，川普多年前曾要求他成為自己在紐約新開發的寫字樓的首批房客。川普當年對他說：「你出個價吧。」

對此，索羅斯拒絕了。因為當時川普的大西洋城（Atlantic City）賭場深陷財務困境，他擔心與川普關係密切將「損害我的聲譽」。

索羅斯曾在上世紀八、九十年代的時候出錢支持一些共和黨人，但在 2003 年美國入侵伊拉克之後轉為反對共和黨。從那之後，他就成了民主黨最可靠、最慷慨的捐贈者之一。