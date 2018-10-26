首次公開亮相潑川普冷水 聯準會副主席稱適合進一步升息

儘管川普最近一再表示不滿聯準會升息，他親自提名上任的聯儲副主席仍堅持繼續升息的立場。

美東時間 25 日周四，在擔任聯準會副主席後的首次講話中，Richard Clarida 表示，進一步升息得到保證，一定程度上進一步（some further）升息是培養當前美國復甦同時防範任何通膨跳漲的最佳方式。

Clarida 稱，美國經濟顯示了繼續發動的跡象，所以，繼續循序漸進上調仍然寬鬆的利率仍然是適合的。聯儲將根據經濟表現來調整升息路徑。

「美國的貨幣政策仍然是寬鬆的。如果未來數據如我所料，我預計，一定程度上進一步循序漸進調整聯邦利率將是適合的。」

「（美國）經濟現在以處於或接近與（聯儲）使命一致的通膨和失業率水平運行，貨幣政策必須均衡的那些風險現在是更對稱的，而且減少了下行傾向。」

Clarida 認為，也可能出現生產力提高，失業率跌得比預期還低卻未推升通膨。若屬於這種情況，當前創五十年新低的失業率將不會成為利率升破中性水平的內在原因。這些因素會讓聯儲將利率維持在比沒有通膨風險時更低的水平，但目前，傳統的成本推動型通膨「尚未拉響警報」。將密切留意通膨預期。

他評價，美國的薪資增速與生產力保持一致。家庭消費持穩、或有所提升。美國民眾儲蓄水平偏高，稅率偏低，這對美國經濟構成尾部風險。在缺乏更多通膨的情況下，勞動力市場存在走強的空間。資本開支上升不僅僅發生在石油行業。

川普多次批評升息 可能真正影響聯儲決策機構

從首秀的言論看，Clarida 的貨幣政策立場和聯準會主席鮑威爾為首的聯儲高官保持一致。這又和親自提名 Clarida 的川普站在了對立面。

今年 7 月，川普打破上世紀 90 年代以來白宮維護聯準會獨立性的傳統，公開表示不樂意聯儲升息。截至本周四，在聯準會 9 月決定今年第三次升息後，川普已經六度公開表達對升息不滿，其中升息公布當天一次，其餘都出現本月，本月他把聯準會稱為「最大的威脅」，甚至說聯準會已經「瘋了」。

川普最近一次批評升息是在本周二。如果說川普批評聯準會升息已是「老生常談」，那麼最近這次華爾街日報採訪的重點是，川普透露了可能後悔提名鮑威爾為聯準會主席。

當被問及是否後悔提名鮑威爾時，川普表示： 「現在說這個還太早」。但他同時補了一句：「但也是有可能的」。當被問到是否想過開除鮑威爾時，川普的回答是「我不知道」，而兩周前他還曾斬釘截鐵地表示「不會開除鮑威爾」。

當被問到他認為鮑威爾為何升息時，川普停頓一下後說：「他（鮑威爾）理應是個支持低利率的人，結果發現他不是。」

根據現行法律，川普難以真正撤換鮑威爾，但華爾街見聞本周稍早提及，讓鮑威爾頭疼的可不止是川普激烈的言辭，更厲害的還在後面：川普有機會提名聯準會理事，從而在實際行動上真正地干預聯準會。

川普已經這麼做了。上個月下旬白宮宣布，川普打算提名經濟學華裔女博士、前聯準會經濟學家內莉 · 梁（Nellie Liang）擔任聯準會理事。此人目前為布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員。

川普已經提名了 5 位聯準會官員，其中 3 位已經獲得通過並走馬上任，他們是副主席 Clarida 和銀行監管副主席夸爾斯，以及鮑威爾本人。這使川普打破了一項新記錄：自從伍德羅 · 威爾遜總統以來，任何一位總統都沒能在 7 名聯準會理事會成員中提名超過 4 人。

川普可能只是作秀 聯儲卻可能加快升息

川普的尖銳言辭與共和黨對待聯準會的態度並不相符，川普的嚴厲攻擊只是轉移民眾視線，將中選前股市暴跌的責任歸因於聯準會升息，但這並不是削弱聯準會獨立性的戰略行為，況且川普無法根本改變聯準會。

話句話說，川普毫不顧忌總統身份，對聯準會的政策和行動公開抱怨和批評，根本上就是一場利用媒體的公開作秀。只不過他在從政前是玩真人秀，現在則是政治秀。

而不管川普有沒有興趣繼續「秀」下去，市場都應該警惕聯準會更迅速升息。

高盛最近報告警告，聯準會未來一年的升息次數可能超出市場預計。聯儲需要營造一個顯著收緊的金融環境，給經濟增速降溫，且宜早不宜遲。

為了確保實現增長放緩，遏制經濟過熱風險，聯準會可能仍需提供比當前市場預計次數更多的升息。因此，我們仍然認為 2019 年年底前再升息 5 次是合適的，比之前預計的次數要多出兩次。

根據我們通常的經驗，升息 150 個基點相當於我們的 FCI 指數的 100 個基點，也相當於 GDP 增長的 1 個百分點，這些額外的升息將導致 FCI 進一步緊縮，以在 2019 年底之前使增長略微低於潛在增速。