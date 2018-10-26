華爾街：目前股市崩盤程度 不足以使聯準會暫緩升息

《彭博社》報導，在美股慘遭拋售後，全球投資者皆在臆測，究竟何種水平的美股崩盤，才會驅使美國聯準會 (Fed) 暫緩升息步伐，而華爾街人士認為，目前的股市走勢，將不影響聯準會決策。



法國巴黎銀行估計，標普 500 指數下跌 2500 點，可能會使聯準會重新思考貨幣政策。Evercore ISI 認為至少要低於 2650 點大關，標普 500 指數週四 (25 日) 收於 2705 點。

法國巴黎分析師在報告中指出，股市下跌 10%，可能只是種噪音，而下跌 15% 才會成為訊號。

法國巴黎銀行認為，若標普 500 指數落至 2500 點，聯準會可能會暫緩升息

與此同時，貝萊德的資金經理表示，實體經濟走勢仍不太受美股崩盤影響。貝萊德基本固定收益副投資長 Scott Thiel 接受彭博訪問時表示，股市進入修正，顯然會是聯準會關注的議題，但若要改變貨幣政策，門檻則相當高。



匯豐控股新興市場利率研究全球負責人 Andre de Silva 認為，聯準會需要一些「更具戲劇性」的事件，而不是股票大跌以說服他們偏離升息軌道。

自 9 月下旬以來，全球股票市場市值已蒸發 6.7 兆美元。然而，股市崩盤仍未對公司債造成太大痛苦，公司債為是央行監控金融狀況的關鍵之一。今年，垃圾債和投資等級債券的利差已縮小約 14 個基點。

聯準會官員認為市場波動影響不大，認為美國經濟增長仍在正軌，且勞動力市場緊繃。聯準會自 2015 年 12 月開始緊縮政策以來，標普 500 指數已回升約 35%。