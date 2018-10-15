BDI今年來漲幅逾37% 散裝航運營運好轉股價走揚 台航盤中一度漲停

波羅的海乾貨船綜合指數 (BDI) 上週五上漲 64 點，收在 1579 點；而今年以來 BDI 上漲逾 37%，散裝航運業者今年獲利明顯提升，激勵散裝業者包含新興 (2605)、裕民(2606)、中航(2612)、東森(2614)、台航(2617)、慧洋 - KY(2637)、四維航(5608) 及正德 (2641) 等盤中股價走揚，其中台航一度攻上漲停價位。據了解，今年前三季以海岬型船漲幅 31.15% 最高，其次是超輕便型船漲幅 27.18%，巴拿馬型船漲幅 25.62%，輕便型上漲 20%。其中巴拿馬型船受惠美中貿易戰使得運價走高，南美出口至中國大豆產品需求增，加上太平洋端煤炭的需求帶動運價強勁上漲。而 VLCC 因美國對伊朗制裁大限逼近與委內瑞拉事件，讓市場出現搶運狀況。



台航上半年營收 16.34 億元，稅後淨利 4.05 億元，每股盈餘 0.97 元。台航預估，短期供需趨緩，景氣續溫，加上新造船節制、拆船急冷、游資充斥及科技高速發展等，有利短期景氣展望。



慧洋 - KY 自結 9 月稅前盈餘為 1.5 億元，以功能性貨幣計，較去年同期成長 46.95%，每股稅前盈餘為 0.24 元；自結 1-9 月累計稅前盈餘 11.3 億元，每股稅前賺 1.83 元。散裝航運於今年第三季淡季不淡，主要受惠南美穀物需求強勁，可望帶動第四季旺季更暢旺，慧洋 - KY 營運成長可期，包括尚有 1 艘新船待交付，至今年底前預計還有 8 艘船舶將進行換約，在租金調漲帶動下，預期營收持續攀升外，獲利可望成長。



裕民第三季在本業好轉和轉投資股票股利入帳下，法人估每股盈餘上看 0.8 元，逼近上半年獲利。而中航上半年每股盈餘 (EPS) 達 0.95 元，幾乎較去年全年獲利倍增，前 7 月 EPS 1.25 元，中航下半年約有 3 艘換約，新約價估計提高三成以上，加上子公司偉聯運輸中航物流，轉投資的能源海運、台灣航業獲利，法人預估全年 EPS 有機會挑戰 2 元。至於四維航及正德今年營運也出現轉機。