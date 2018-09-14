貿易戰火不斷擴大 全球航運市場崩跌

當美國總統川普向中國發射貿易戰第一槍時，國際航運市場在 4 月至 7 月期間飆升，受惠於貿易戰前夕，亞洲國家運輸需求激增。然而面對川普政府即將對價值 2000 億美元的中國商品徵收更高的關稅，全球貿易的不確定性似乎最終帶來航運價格崩跌。

波羅的海國際航運公會 (BIMCO) 的首席航運分析師 Peter Sand 表示：「如果美國和中國再互相實施 2000 億美元和 600 億美元的關稅，那麼 85.3% 中國從美國進口和 58.5% 美國從中國進口貨運都可能會受到貿易戰的影響。」

Peter Sand 也說道：「我們在乾散貨運費中看到的價格下滑，在某種程度上可歸因於貿易戰不確定性的增加。」

據報導，自從 8 月初達到今年的峰值以來，1000 英尺海岬型 (BCI) 船舶運輸鐵礦石和煤炭的需求已經下降了 39%，未來的需求還可能更加薄弱。

運費指數可作為觀測全球經濟景氣榮枯和貿易成長的指標。在正常的環境中，鋼鐵廠鐵礦石運輸量的增加標誌著該國建築業的興盛，而煤礦運量的增加可用於監測該地區的發電量。

數據顯示，海岬型費率週三下跌 3.9% 至每日 16,559 美元。上個月的價格為 27,283 美元。第四季遠期運費協議下降至 23,750 美元。波羅的海乾散貨指數 (BDI) 下跌至 1,411 點，是 6 月底以來的最低點。

波羅的海乾散貨指數 (BDI) 下跌 (圖: Zerohedge)

下一輪貿易戰即將展開，更多不確定性因素也將造成全球經濟衝擊，對全球航運業的影響更是顯而易見，戰火也可能燃至全球許多資產。

根據荷蘭經濟政策分析局的 CPB 指數顯示，貿易量不僅在下降，而且已進入負面區域，對全球經濟來說可能是不祥預兆。

CPB 指數滑落負面區域 (圖: Zerohedge)

CPB 指數在今年第二季度出現負面影響，與許多美國經濟放緩的報導相呼應。有強烈跡象表明，貿易戰開始對國際航運市場造成明顯和嚴重的後果，可能帶來全球經濟衝擊。據推測，美國下一次經濟衰退危機很可能最快在 2019 或 2020 年底實現。