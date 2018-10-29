【馮冠華專欄】市況仍偏淡，聚焦滙豐業績

10 月 29 日推介 - 平安保險（2318）

1）上週五港股市況總結：美股週四大幅反彈，但盤後亞馬遜及 Google 母公司 Alphabet 走低，再加上人民幣下跌，港股在高開 37 點後迅速轉弱，上午更曾倒跌 405 點至 24589 的本年新低，午後在 A 股回穩及人民幣跌幅收窄下，恆指收復部份失地，最終以 24718 點收市，下跌 277 點並創今年收市新低。大市成交按日下跌約 10% 至 956 億。滬深港通總成交按日則下跌約 23% 至 74 億，流向繼續為淨流入，金額 8.5 億。北向仍是淨流出，金額約 17 億。藍籌股 15 升 34 跌 1 持平。



板塊方面，內房股早段升勢強勁，但最終卻轉為個別發展。煤炭及石油股表現較好，權重股滙豐（5）、平保（2318）、中移動（941）及騰訊（700）走低。手機設備、內險、醫藥及內航也表現差勁。做空方面，佔大市成交降至 14.9% 水平。牛熊証街貨最新比例是 29:71，重貨區方面，熊証下移至 25350-25399，牛証也下移至 24500-24549。

簡評：基本上現時的港股，只要美滙、美債息、人民幣、A 股及美股其中一樣走弱，恆指便會以下跌相陪，市場氣氛絕對是在谷底。便宜的更便宜，弱勢的更每況愈下，真令人心寒。



上週五港股的下挫，相信和人民幣及道指期貨走低影響；另權重股滙豐及騰訊再創今年新低，舜宇（2382）在大行調低目標價下大瀉，表面上看，恆指應還要繼續向下尋底。上週五美股及美債息再大跌，但 ADR 卻能力保不失，再加上人民幣反彈及週五的做空比率有所下跌，估計今天恆指未必是一面倒再瀉，但轉勢完全談不上，另外值得關注的，是內地股王貴州茅台第三季盈利增長按年急放緩，會否又令 A 股受壓？還是那一句吧，筆者之前建議的多看少做仍然有效。

今天市場的焦點會是匯豐和平保的第三季業績。內險股於上週五受中國人壽（2628）差勁的業績所拖累，但收市後新華保險（1336）公布的業績則不俗，中國人壽已不是第一次發告強差同業的業績，相信這也是自身問題，所以平保週五的下跌可能有點無辜。另外，週二會是期指結算日，接下來的中國 PMI 數據、澳門十月愽彩收入數據、週五的美國非農就業數據、以及重量級的美國中期選舉，未來兩週恐怕是危險期了。

2）美股上週五市況總結：亞馬遜和 Alphabet 兩大科企巨頭業績及第四季展望令人失望，拖累其他科技股表現，亦抵消美國第三季經濟增長穩健的利好因素，美股三大指數再下滑，其中道指曾大跌 539 點，收跌 296 點或 1.19%，標指及納指更分別下跌 1.73% 及 2.07%。美滙指數回落至 96.32，十年期債息下跌至 3.077%。紐約期油回升至 67.62 美元，VIX 約持平在 24.16。港股 ADR 上升 10 點，相當於恆 24727 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：長飛光纖光纜（6869）公布，按中國企業會計準則，今年首 9 個月盈利 12.37 億元人民幣，按年增長 33.01%，每股盈利 1.76 元。若單計第三季，盈利 4.28 億元，按年上升 16.0%。

長城汽車（2333）公布，按中國會計準則編製，今年首 9 個月盈利 39.27 億元人民幣，按年增長 36.36%，每股盈利 43.02 分。但若單計第三季，盈利 2.31 億元，按年下跌 49.81%。

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