轉債花式踩雷：海通資管被套慘，東財閃崩博時茫然

三季度大盤雖然下跌不足1%，但是個股殺傷力巨大。作為衍生品種，可轉債也受到波及。從三季度持倉看，對於2018年超預期的走弱，機構還是準備不足。

2018年轉債市場最大的黑天鵝當屬輝豐轉債。

受到環保監管升級影響，輝豐股份大部分產能處於整頓狀態，至今主要的原藥產能尚未恢覆生產。公司股票和轉債遭遇“雙殺”。

其中公司股票ST輝豐從二季度的每股5元跌至如今的不足2元，轉債也並未能夠幸免。輝豐轉債從95元最低跌至71元。

截至三季度末的持倉數據顯示，海通資管四只產品皆“踩雷”輝豐轉債，持倉合計超過7%。

從歷史持倉數據看，此前海通資管前兩只產品，便現身輝豐轉債十大持有人名單。最早出現在2016年年末持倉之中。海通資管－上海銀行－海通月月財集合資產管理計劃當時持倉已經達到1.88%。

去年半年報顯示，海通資管—上海銀行—海通贏家系列—月月贏集合資產管理計劃也現身十大持有人名單。去年三季度，海通資管—民生—海通年年升集合資產管理計劃也出現在十大持有人名單。

從輝豐轉債表現看，受到環保問題沖擊，幾乎單邊走弱。而海通資管等機構持倉變化不大。

有意思的是，在三季度釋放風險後，不少轉債投資者開始買入輝豐轉債。

其中《英語周刊》社有限公司最為閃亮。該公司不僅在校園英語輔導領域獨樹一幟，在投資圈也不容小覷。

很明顯，《英語周刊》社有限公司在三季度抄底了輝豐轉債。值得關注的是，輝豐轉債仍在立案調查階段，尚未完全覆產，此時《英語周刊》社有限公司冒著較大風險增持輝豐，意欲何為？

來源：中國證券網微信公眾號 作者：孫忠