匯控(00005-HK)今公布第三季業績 U+A0券商料按年增約20%按季則倒退

匯豐控股(00005-HK)今日公布第三季業績，綜合券商預期第三季列帳稅前盈利約55.76億美元(折算約435億港元)，按年增長近20.7%，按季則倒退6.4%。經調整稅前盈利約57.32億元(折算約447億港元)，按年增長5%。

市場關注匯控的營運開支是否持續高企，業績焦點將落在其能否令收入增長率高於支出增長率(positive jaws)，以及中美貿易戰會否影響其貸款增長及收入，若情況較預期差。匯控股價持續向下，數據顯示，對沖基金橋水(Bridgewater)今年3月曾公布沽空滙控，累計沽空1億股。此外，近期多家券商調低匯控盈利預測或目標價，股價由今年1月2日的81.3港元，跌至上周五(26日)的60.5港元，累計下跌25.6%。不少券商在放榜前夕都看淡匯控前景，若第三季業績不理想，不排除匯控股價有機會試穿60港元

高盛認為，匯控今年上半年收入增長率與支出增長率為負5.6%(negative jaws)，但集團料全年會出現正數。高盛預期，匯控第三季成本會略降至79億元，低於匯控預期的82億元，部分是因外匯變動所致；而美元在第3季強勢，或對匯控有形資產淨值帶來1.3%負面影響，對匯控季內的收入會有影響，故將匯控目標價由84港元下調至82港元，維持匯控「買入」評級。

高盛估計匯控第三季稅前盈利56.81億元，按年升23%，按季跌近4.6%。主要受惠於工商金融業務、環球銀行及資本市場業務及環球私人銀行業務增長所帶動，料期內各業務稅前利潤分別按年升21.7%、20.8%及40%，期內淨利息收入料按年升9.4%，惟淨手續費收入料按年跌2.7%，而普通股權一級比率則降至14%，低於去年同期的14.6%。

摩根士丹利稱，匯控收入及支出增長率(Adjusted jaws)能否錄得正數，季內環境有利淨利息收入上升，主要是港元拆息帶動淨息差擴闊。大摩預期匯控全年收入增長率會略高於支出增長率0.1個百分點。同時，預料第三季稅前盈利預測58.19億元，按年升26%，按季則跌2%，經調整稅前盈利則為60.12億美元，按年分別升25%和10%，較市場平均預測為高。

花旗預計，匯控今明兩年的收入增長率與支出增長率均會出現1個百分點的負數，除在數碼化的持續開支，匯控亦要繼續投資於亞洲及大中華區。花旗早前一併下調匯控的盈利預測、投資評級及目標價，除關注匯控第三季財富管理業務相關收入及外匯波動影響外，亦關注今年下半年至明年其貸款增長及淨利息收入放慢，中期而言，擔心匯控香港的業務市佔率會流失。此外，內地經濟增長放緩、人民幣貶值及貿易戰或會令香港整體貸款增長減慢，匯控亞洲去年貸款增長17%，預測今年僅得6%增長。

花旗亦指市場預期匯豐第3季淨息差為1.69%，普通股權一級資本(CET 1)比率為14.3%，平均有形股本回報率(RoTE)為10.6%。

里昂對匯控前景則相對樂觀，維持「買入」評級，目標價89元，為眾券商中最牛。該行預期匯控第三季收入及盈利表現，按季雖然沒有明顯改善，但料按年或錄得顯著改善，尤其是收入及成本按年表現料有所改善，料第3季或每股派息0.1美元，與去年持平，同時不預期會公佈進一步回購行動。

摩根大通則說，由於貿易風險加劇令匯控及渣打(02888-HK)股價下跌。貿易關稅對兩銀行的貿易融資收入直接影響料有限，但會因資本市場及財富管理收入減低，以至貸款增長放慢，帶來間接影響。

摩根士丹利雖然維持對恒生(00011-HK)增持評級，但將目標價由265元下調至250元，主要原因在港元拆息趨升，該行對本地大型銀行今年下半年及明年淨息差表現的看法仍然正面，然而考慮到市場在本港樓市升勢放緩下，或擔心樓市回調可能會對本地銀行資產質量、增長、賬面價值等造成影響。

另外，中國人壽(02628-HK)上周公布的季度純利按年挫76.3%，持有滙控6.17%股權的中國平安(02318-HK)今日亦派發第三季成績表，市場對平保業績表現感到憂慮。《上海證券報》引述平保董事會秘書盛瑞生指示，公司有明確意向會擇機推動股份回購。將會評估公司章程和新公司法的匹配情況，同時關注後續的配套規定。



