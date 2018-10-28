美聯：10月整體物業註冊量勢重上逾5,000宗

鉅亨網新聞中心 2018年10月28號16點6分

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，10月首25日整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量合共錄4,574宗，較9月同期4,073宗增加約12.3%，與9月全月4,799宗相比亦僅相差約4.7%。按目前走勢推算，本月宗數最終勢重上逾5,000宗水平，按月回升。

整體物業包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等

鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，每月註冊個案一般主要反映前一個月市況

資料來源：土地註冊處及美聯物業房地產數據及研究中心

一手突破2千宗

美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，本月首25日整體物業註冊量較上月同期升逾12%，主要受新盤註冊量急升的帶動。在不包括一手公營房屋之下，10月首25日一手私樓註冊量錄2,098宗，比起上月全月1,263宗高出約66.1%，除連跌3個月後回升外，更重上逾2,000宗水平，預期全月最終可達2,300宗，屆時將創13個月新高。

鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，10月註冊個案一般主要反映9月市況。由於9月登場的將軍澳LP6銷情理想，而該批成交亦相繼於本月註冊登記。與此同時，本月初推出的屯門上源，不少成交個案亦趕及月內登記，均成為10月份一手私樓註冊量得以重上2,000宗的主要動力。事實上，10月迄今一手私樓註冊量最多的項目正正是將軍澳LP6，緊隨其後的是屯門上源及西南九龍匯璽II等。

二手料不足2千宗

反觀，二手住宅方面，表現與一手背馳。據資料顯示，10月首25日二手住宅註冊量僅錄1,587宗，不僅較上月同期1,920宗下跌約17.3%，比起上月全月2,316宗更少約31.5%。料全月勢跌穿2,000宗水平，自16年3月1,973宗後首見。值得留意，屆時本月一手註冊量將超越二手，自2015年12月後再一次出現。