香港第三季私人住宅落成量按季增28% 創逾13年新高

香港運輸及房屋局周五發表的數字顯示，今年第三季私人住宅落成量增至6,400個，按季升28%，創逾13年（53季）新高；首三季的落成量達政府預測約七成，隨著年內仍有多個大型項目落成，全年住宅落成量仍有望達標。

截至9月末，未來三至四年可供應的私人住宅單位維持於9.3萬個，比去年末則減少4,000個。

運房局指，7-9月的私人住宅施工量由第二季的9,000個銳減至1,900個，為四個季度以來最低。今年首三季施工量累計1.65萬個；落成量1.26萬個，達差餉物業估價署全年1.813萬個預測落成量約七成。

美聯物業稱，今年內仍將有不少大型樓盤落成，連同其他住宅項目竣工，相信今年的私人住宅落成量仍有望達標。該行＂一手住宅物業銷售資訊網＂資料，以截至9月底的一手住宅銷售計算，今年預測落成的1.82萬個單位中，已售出近1.46萬個，即售出約八成。

政府過去幾年積極物色土地增加供應，今年的私人住宅供應雖有望達標，但在未來私樓供應方面，則因政府決定將部分土地改為興建公營房屋以增加後者的供應比例而增加難度。

政府此前表示，預期2018/19財政年度首三季的私人房屋土地供應為9,840個，僅及全年供應目標的55%。

路透香港10月26日