萬科第三季凈利年增率增28% 好未來因業績超預期大漲14%

• 萬科第三季凈利年增率增 28%，存貨跌價準備影響凈利潤

25 日晚間萬科發布三季報。公司 7-9 月實現營業收入 700.48 億元，年增率增長 48.12%，實現凈利潤 48.61 億元，年增率增長 28.31%。房地產業務實現結算面積 579.2 萬平方米。

萬科表示，鑒於部分城市房地產市場調整，對存在風險的項目計提存貨跌價準備。2018 年第三季報告末，集團存貨跌價準備餘額為 41.4 億元。前第三季，萬科計提的存貨跌價準備，考慮遞延所得稅因素後，影響稅後凈利潤 - 22.8 億元，影響歸屬於母公司股東的凈利潤 - 19.6 億元。

目前萬科 A 股底部正逐漸抬高，萬科港股也獲得前期平台的支撐，但均線系統仍呈空頭排列。

• 五大救市基金集體清倉 預計浮盈超 500 億

截至 9 月末，招商豐慶的基金市佔率從期初的 120.10 億份降低至 1.04 億份，同時發布預警，基金已連續 20 個工作日持有人低於 200 人。本周早些時候，易方達瑞惠基金表示，其資產凈值僅為 1.58 億元；持有人數已連續 20 個工作日持有人低於 200 人。兩者退出操作如出一轍。

目前還有 3 隻救市基金——華夏新經濟、嘉實新機遇、南方消費活力還沒有披露三季報，但從過往 5 隻基金統一運作的規律來看，大機率與招商豐慶和易方達瑞惠保持同樣節奏。

市場復盤

道瓊斯 / 周三收盤：1.63%/ 報收：24985 / 距年內高點：-7.3%

標普 500 / 周三收盤：1.86%/ 報收：2706 / 距年內高點：-8%

那斯達克 / 周三收盤：2.95%/ 報收：7318 / 距年內高點：-10%

中概股 ETF / 周三收盤：2.22%/ 報收：32.77 / 距年內高點：-35.8%

• 兩科技巨頭財報不佳，盤後大跌

華爾街見聞消息，周四美股盤後，科技巨頭亞馬遜和谷歌公布的財報令投資者失望，股價盤後分別下跌 8% 和 4%。

谷歌母公司 Alphabet 第第三季營收 337.40 億美元，年增率增 21.5%，但遜於預期。每股盈利 13.06 美元，年增率增 36.5%，好於預期。

雖然盈利多於預期，但營收不佳，主力廣告業務收入年增率增速較第二季放緩，同時流量獲取成本（TAC）占整體廣告收入為 23%，環比年增率改善不大。

在谷歌自營網站（谷歌搜尋引擎、其他谷歌產品、YouTube）的核心廣告指標中，單位點擊付費（CPC）下跌 28%，但付費點擊數（paid-clicks）增長 62%。

谷歌股價已多日運行在 250 日年線下方，一旦近期無法站上年線，則後市將不太樂觀。

亞馬遜第三季營業利潤 37.2 億美元，高於市場預期 21.3 億美元。第三季營業收入 565.7 億美元，低於市場預期的 570.7 億美元。預計第四季營業收入 665-725 億美元，低於市場預期的 737.8 億美元。預計第四季營業利潤 21 到 36 億美元，低於分析師預期的 39 億美元。

公司股價已跌破 120 日半年線，暫時獲得前期平台的支撐，距離 250 日年線尚有一段距離。

• 好未來第二季業績強於預期，大漲 10%

華爾街見聞消息，周四盤前好未來公布 2019 財年第第二季未經審計財報。財報顯示，好未來該財季收入為 6.998 億美元，年增率增長 53.3%；凈利潤為 7700 萬美元，年增率增長 29.5%。好未來營收和凈利潤數據均強於華爾街預期。

此外，好未來宣布，經過董事會批准，將在未來 12 個月內庫藏股價值 1 億美元的普通股。

周四盤前，公司股價一度跌超 6%。周四開盤後，大漲超 10%，最終收漲 14.25%，報 25.98。而之前同是教育龍頭的新東方公布財報後，因業績不及預期當日大跌 16%。

目前公司股價仍處於下降通道，並且受到前期低點連線的壓制。

• 特斯拉空頭點評財報：無窮多的粉飾 無窮多的詭計

華爾街見聞消息，有的特斯拉空頭坐不住了。周四，金融部落格 ZeroHedge 轉載了 Praetorian 資本對沖基金創始人和投資人 Harris Kupperman 的文章，指出特斯拉使用了「過去 100 年來所有金融騙局中使用的所有詭計，以粉飾 Q3 財報。

Kupperman 寫道，特斯拉從 Q2 到 Q3 營業收入增加了 10.38 億美元，而汽車交付量增加 43007 輛，平均到每輛車就是 24140 美元，但特斯拉汽車的零售價僅有 49000 美元。沒有任何一家汽車生產商能夠做到這一點。

目前特斯拉股價受到前期平台的支撐，疊加 Model 3 交付量大增和現金流改善的基本面消息，公司近期股價比較強勢。

交易機會

• 小米 MIX 3 發布，磁動力滑蓋全面屏成亮點

25 日小米 MIX 3 發布會在故宮召開，這一天也是小米 MIX 發布兩周年的日子。小米 MIX 3 於 25 日晚 18 點開啟預售。11 月 1 日 10 點，線上線下同步開售，售價 3299 元起。

據小米集團董事長雷軍介紹，該手機具有兩大突出特點：1、開創性地使用了磁動力滑蓋全面屏；2、前後旗艦 AI 雙攝拍照體驗處於世界前列。

隨著發布會的進行，小米集團股價也一轉此前頹勢，快速拉升。目前公司股價正處於下降通道的下軌。